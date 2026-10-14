सर्दियों के मौसम में पालक और फूलगोभी का सेवन खूब किया जाता है। इन दोनों से कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही पालक और फूलगोभी सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। अक्सर लोग सब्जियां बाजार से खरीदते हैं, लेकिन आप घर पर गमले में भी इन दोनों को आसानी से उगा सकते हैं और सर्दियों में ताजी सब्जियों का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपने बालकनी या छत पर पौधे लगा रखे हैं, तो उनके साथ पालक और फूलगोभी भी उगा सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर गमले में किस तरह इन दोनों को उगाया जा सकता है।

फूलगोभी कैसे उगाए

फूलगोभी सर्दियों की प्रमुख सब्जियों में से एक है। इसे आप गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी गहरी और चौड़ी जगह की जरूरत होती है, जिसके लिए लगभग 12-16 इंच का गमला उपयुक्त माना जाता है। गमले के निचले हिस्से में पानी निकासी के लिए छेद जरूर होना चाहिए, ताकि मिट्टी में पानी जमा न हो।

उगाने का तरीका

फूलगोभी के लिए बगीचे की मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद और कोकोपीट या अन्य हल्की सामग्री मिलाकर मिट्टी तैयार कर सकते हैं।

अगर बीज लगा रहे हैं तो पहले एक छोटी ट्रे में बीज बो दें। जब पौधों में 4-5 पत्तियां आ जाएं और वे मजबूत हो जाएं, तो उन्हें बड़े गमले में लगा सकते हैं। नर्सरी से पौधा भी लाकर लगा सकते हैं।

गमले को ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिल सके।

पानी तब दें जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने लगे। मिट्टी को नम रखना है, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए।

पत्तियों पर कीट या बीमारी के लक्षण नजर आए, तो तुरंत नर्सरी से या विशेषज्ञ से संपर्क कर किटनाशक का छिड़काव करें।

कितने दिन में तोड़ सकते हैं सब्जी

फूलगोभी की किस्म और मौसम के अनुसार फल को तैयार होने में करीब 60-100 दिन या उससे अधिक भी समय लग सकता है। जब फूलगोभी का फूल अच्छी तरह विकसित हो जाए और सख्त बना रहे, तब उसकी कटाई कर सकते हैं।

गमले में पालक कैसे उगाएं

गमले में पालक उगाना कोई कठिन काम नहीं है। इसे बहुत बड़े गमले की भी जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही इसकी पत्तियों की कटाई भी एक से अधिक बार की जा सकती है। यानी, एक बार पालक लगाने के बाद उसकी पत्तियों की कई बार कटाई की जा सकती है। पत्तियां कुछ ही दिनों में फिर से तैयार हो जाती हैं।

कैसे उगाएं

पालक के लिए लगभग 6-8 इंच गहरा गमला या चौड़ा प्लांटर उपयुक्त माना जाता है या फिर आप अपने सुविधा के अनुसार बड़ा गमला भी चुन सकते हैं।

पालक के बीजों को मिट्टी में लगभग आधा से एक इंच गहराई पर बोना चाहिए। बीजों के बीच थोड़ी दूरी रखें, ताकि पौधों को बढ़ने के लिए जगह मिल सके। बीज बोने के बाद हल्के पानी का छिड़काव करें। अंकुर निकलने तक मिट्टी को सूखने नहीं देना है।

पालक को रोजाना लगभग 3-5 घंटे धूप या पर्याप्त रोशनी वाली जगह मिलनी चाहिए। ठंडे मौसम में पर्याप्त धूप मिलने से पौधों की बढ़त अच्छी रहती है।

पौधों की पत्तियां अच्छी तरह विकसित होने के बाद ही कटाई करना चाहिए। वहीं, बीच का हिस्सा नहीं काटना चाहिए, ताकि नई पत्तियां निकलती रहें। सिर्फ ऊपरी पत्तियों को काटना चाहिए।

पालक की किस्म और मौसम के आधार पर पहली कटाई लगभग 25-40 दिनों में की जा सकती है।

इस तरह आप आसानी से घर की बालकनी या छत पर गमलों में पालक और फूलगोभी उगा सकते हैं और सर्दियां ताजी सब्जियों का आनंद ले सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सब्जियों की खेती या किसी भी पौधे को लगाने और सही देखभाल करने के तरीके के लिए कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करें।

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