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जून का महीना भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून की शुरुआत का समय होता है। यह मौसम पौधों की तेज़ वृद्धि के लिए अनुकूल माना जाता है, इसलिए बगीचे की देखभाल के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस दौरान पौधों की सही तरीके से छंटाई (Pruning) करने से सूखी और बीमार शाखाएं हट जाती हैं, हवा का संचार बेहतर होता है और नए फूलों व पत्तियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन पूरे मानसून में हरा-भरा और फूलों से लदा रहे, तो जून में इन 7 पौधों की छंटाई जरूर करें। (Photo Source: Pexels)