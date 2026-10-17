Weekly Horoscope 19 To 25 October 2026 (साप्ताहिक राशिफल 19 से 25 अक्टूबर 2026): अक्टूबर माह का ये सप्ताह कई राशियों के लिए खास हो सकता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो तुला राशि में बुध, सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे। गुरु और मंगल कर्क राशि में, राहु कुंभ, शनि मीन राशि में वक्री और केतु सिंह राशि में विराजमान है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार ये सप्ताह कुछ राशियों के मान-सम्मान में वृद्धि कर सकता है। जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष साप्ताहिक राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। इस सप्ताह मांगलिक कार्यो में सम्मलित हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही पदोन्नति, वेतन में वृद्धि हो सकती हैं। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स मिल सकते हैं। लंबे समय से चल रही रुकावटों को दूर करने में सहायक हो सकती है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

वृषभ राशि के जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जा सकता है। व्यक्ति की सफलता के अपने अलग-अलग मायने होते हैं। आप अपनी सफलता किस चीज में मानते हैं, यह आपको समझना होगा। यदि आप करियर में कुछ हासिल करना चाहते हैं, व्यवसाय में कोई नई योजना बनाना चाहते हैं, परिवार से संबंधित कोई योजना बना रहे हैं या स्वास्थ्य को लेकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने की संभावना है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को वाद-विवाद से दूर रहें। घर-परिवार में भी अपने लोगों और रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। इसलिए आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और नियमित आय के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा दिखाई देता है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह पारिवारिक सुख, आर्थिक प्रगति और मानसिक शांति के लिहाज से सकारात्मक हो सकता है। नौकरी करने वालों को इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन से जुड़े अवसर मिलने की संभावना रह सकती है। व्यवसाय और अन्य पेशेवर कार्यों में भी प्रगति के अवसर बन सकते हैं। यह सप्ताह रिश्तों को मजबूत करने, आर्थिक योजनाओं पर काम करने और मानसिक सुकून पाने के लिए अनुकूल हो सकता है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने का रहेगा। व्यवसाय में बड़ा निवेश करने की योजना है, तो जल्दबाजी से बचें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। नौकरी और आय के मामले में प्रगति के अवसर बने रह सकते हैं। मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार का सहयोग आपको मिल सकता है। हालांकि, कुछ बातों को लेकर मन में चिंता या तनाव रह सकता है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह उन्नति और आर्थिक लाभ की संभावनाओं से जुड़ा हो सकता है। नौकरी करने वालों को पदोन्नति, इंक्रीमेंट या आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो अपने काम को आगे बढ़ाने और नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना रह सकती है। इसके साथ ही प्रतिष्ठा और मानसिक शांति के लिहाज से भी समय सकारात्मक हो सकता है। परिवार का सहयोग मिल सकता है।

तुला साप्ताहिक राशिफल

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर, नौकरी और व्यवसाय के लिहाज से सकारात्मक संभावनाएं लेकर आ सकता है। नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में भी स्थिति अनुकूल रह सकती है, लेकिन निवेश और करियर से जुड़े निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं का आकलन करें। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आर्थिक प्रगति और पेशेवर अवसरों के लिहाज से अच्छा हो सकता है। नौकरी करने वालों को इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन से जुड़ी संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी लाभ मिल सकता है। निवेश से लाभ मिलने की योग बन रहे हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। मित्रों और परिवार का सहयोग आपको मिल सकता है।

धनु साप्ताहिक राशिफल

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ समाचार, यात्रा और रुके हुए कार्यों में प्रगति की संभावनाएं लेकर आ सकता है। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण यात्रा से आपको अनुभव और लाभ मिलने की संभावना रह सकती है। लंबे समय से अटके हुए कामों को पूरा करने की दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपसी संबंध बेहतर हो सकते हैं।

मकर साप्ताहिक राशिफल

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह नए अवसरों, यात्राओं और संबंधों में प्रगति से जुड़ा हो सकता है। यदि आप किसी विशेष उद्देश्य से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो उससे लाभ मिलने की संभावना रह सकती है। भवन, भूमि या वाहन खरीदने की इच्छा रखने वाले जातक संबंधित योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसे पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करें।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक सुख, आर्थिक प्रगति और पेशेवर अवसरों के लिहाज से अनुकूल हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को इंक्रीमेंट, अप्रेजल या आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए ग्राहकों की संख्या बढ़ने और बिक्री में सुधार की संभावनाएं बन सकती हैं।

मीन साप्ताहिक राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सफलता, नए संबंधों और सकारात्मक अवसरों के लिहाज से अच्छा हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय में अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखें तथा योजनाओं को पूरा करने के लिए नियमित प्रयास करें। आर्थिक मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं और जरूरत के अनुसार बजट बनाएं। इस सप्ताह नए मित्र बनने या नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।