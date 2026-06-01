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ज्यादातर लोग मानते हैं कि किसी नए पौधे को उगाने के लिए बीज, तना या कटिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकृति के पास ऐसे कई अद्भुत रहस्य हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें केवल एक स्वस्थ पत्ती से उगाया जा सकता है। सही वातावरण और थोड़ी देखभाल मिलने पर यह पत्ती जड़ें विकसित कर लेती है और धीरे-धीरे एक नए पौधे का रूप ले लेती है। इस प्रक्रिया को ‘लीफ प्रोपेगेशन’ (Leaf Propagation) कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसे 6 शानदार पौधों के बारे में जिन्हें सिर्फ एक पत्ती से उगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)