सिर्फ एक पत्ती से उगा सकते हैं ये 6 अद्भुत पौधे, बिना बीज और कटिंग के हो जाते हैं तैयार, जानिए आसान तरीका
अगर आप बागवानी के शौकीन हैं और बिना ज्यादा खर्च के अपने पौधों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पौधे आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 6 पौधों के बारे में जिन्हें सिर्फ एक पत्ते से आसानी से उगाया जा सकता है।
ज्यादातर लोग मानते हैं कि किसी नए पौधे को उगाने के लिए बीज, तना या कटिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकृति के पास ऐसे कई अद्भुत रहस्य हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें केवल एक स्वस्थ पत्ती से उगाया जा सकता है। सही वातावरण और थोड़ी देखभाल मिलने पर यह पत्ती जड़ें विकसित कर लेती है और धीरे-धीरे एक नए पौधे का रूप ले लेती है। इस प्रक्रिया को ‘लीफ प्रोपेगेशन’ (Leaf Propagation) कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसे 6 शानदार पौधों के बारे में जिन्हें सिर्फ एक पत्ती से उगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
अफ्रीकन वायलेट (African Violet) अफ्रीकन वायलेट अपने खूबसूरत और रंगीन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी एक पत्ती और उसके छोटे डंठल को नम मिट्टी में लगाने से नया पौधा तैयार किया जा सकता है। कुछ समय बाद पत्ती के आधार से छोटे पौधे निकलने लगते हैं। हालांकि फूल आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका परिणाम बेहद आकर्षक होता है। (Photo Source: Pexels)
बेगोनिया (Begonia) बेगोनिया उन विशेष पौधों में शामिल है जिनकी केवल एक पत्ती से पूरा नया पौधा तैयार किया जा सकता है। इसके लिए पत्ती की नसों पर छोटे-छोटे कट लगाए जाते हैं और उसे नम मिट्टी पर रखा जाता है। कुछ हफ्तों बाद कटे हुए हिस्सों से जड़ें और नई कोंपलें विकसित होने लगती हैं। यह प्रक्रिया देखने में भी बेहद रोचक होती है। (Photo Source: Pexels)
ब्रायोफिलम (Bryophyllum) ब्रायोफिलम को अक्सर ‘मदर ऑफ थाउजेंड्स’ (Mother of Thousands) कहा जाता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटे-छोटे पौधे विकसित होते हैं, जिनमें जड़ें भी बनने लगती हैं। जब ये छोटे पौधे जमीन पर गिरते हैं तो आसानी से नए पौधों में बदल जाते हैं। यही वजह है कि इसे सबसे आसान और तेजी से बढ़ने वाले पौधों में गिना जाता है। स्कूलों में भी इसे बिना बीज के पौधों के प्रजनन का उदाहरण दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
जेड प्लांट (Jade Plant) जेड प्लांट को उगाना बेहद आसान है। इसकी एक स्वस्थ पत्ती को पौधे से अलग करके 2-3 दिन तक सूखने दें। इसके बाद उसे मिट्टी पर रख दें। कुछ समय बाद पत्ती से छोटी जड़ें और नई कोंपलें निकलने लगती हैं। जेड प्लांट को वास्तु और फेंगशुई में धन और समृद्धि लाने वाला पौधा माना जाता है। यही कारण है कि यह घरों और ऑफिसों में काफी लोकप्रिय है। (Photo Source: Pexels)
कैलान्कोई (Kalanchoe) कैलान्कोई प्रकृति का एक अनोखा उपहार है। इसकी कुछ प्रजातियों की पत्तियों के किनारों पर छोटे-छोटे पौधे विकसित हो जाते हैं, जो बाद में गिरकर नए पौधे बन जाते हैं। इसके अलावा, अलग की गई पत्ती भी कई बार नई जड़ें विकसित कर सकती है। सुंदर फूलों के कारण यह पौधा सजावटी पौधों की सूची में भी शामिल है। (Photo Source: Pexels)
स्नेक प्लांट (Snake Plant) स्नेक प्लांट अपनी आकर्षक पत्तियों और कम देखभाल की आवश्यकता के लिए जाना जाता है। इसकी पत्ती को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी या पानी में लगाया जा सकता है। करीब तीन सप्ताह में इनमें जड़ें विकसित होने लगती हैं। यह पौधा घर की हवा को शुद्ध करने में भी मदद करता है और इनडोर गार्डनिंग के लिए बेहतरीन विकल्प माना जाता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: बिना मिट्टी के भी उग सकते हैं ये खूबसूरत इनडोर प्लांट्स, मॉडर्न होम डेकोर के लिए हैं परफेक्ट)