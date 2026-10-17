Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 17 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (17 अक्टूबर 2026)।

आज का मकर राशि का राशिफल (17 अक्टूबर): अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए उचित रिश्ते लायेंगे।खोजकर्ताओं का एक समूह आपको उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह आपके लिए किसी सपने के पुरे होने जैसा होगा। आप हमेशा से ही पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहे है।अच्छे और नए काम की तलाश कर रहे डॉक्टरों को आज उच्चादिकारियों की ओर से सुरक्षित सेवा के लिए बुलाया जा सकता है।जमीन-जायदाद से जुड़े व्यवसायी आज आराम कर सकते हैं क्योंकि कामकाजी लेनदेन सुचारू रूप से चल रहे हैं।व्यवहार-कुशल राजनेता आज अपने कार्यक्षेत्र में उभर कर आयेंगे। वे अपने कामकाज को आगे बढ़ाकर अपनी पार्टी में ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे।

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