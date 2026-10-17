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मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 17 अक्टूबर 2026 मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 17 अक्टूबर 2026

आज का मकर राशि का राशिफल (17 अक्टूबर): अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए उचित रिश्ते लायेंगे।खोजकर्ताओं का एक समूह आपको उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह आपके लिए किसी सपने के पुरे होने जैसा होगा। आप हमेशा से ही पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहे है।अच्छे और नए काम की तलाश कर रहे डॉक्टरों को आज उच्चादिकारियों की ओर से सुरक्षित सेवा के लिए बुलाया जा सकता है।जमीन-जायदाद से जुड़े व्यवसायी आज आराम कर सकते हैं क्योंकि कामकाजी लेनदेन सुचारू रूप से चल रहे हैं।व्यवहार-कुशल राजनेता आज अपने कार्यक्षेत्र में उभर कर आयेंगे। वे अपने कामकाज को आगे बढ़ाकर अपनी पार्टी में ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे।

Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 17 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (17 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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Updated: 04:05 AM

राशि

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