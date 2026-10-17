दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की रैली होगी। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए अनुमति दे दी है और एनओसी भी जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को रामलीला मैदान में रैली करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दे दिया है। DCP सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि रामलीला मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुकिंग के लिए उपलब्ध है।

राजबीर सिंह के मुताबिक, “जैसा कि आप जानते हैं, रामलीला मैदान, CBD ग्राउंड और बुराड़ी ग्राउंड को प्रोटेस्ट साइट के तौर पर चुना गया है। इस बारे में, कांग्रेस पार्टी ने वेन्यू की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए MCD से कॉन्टैक्ट किया। MCD ने कहा कि वेन्यू 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक खाली रहेगा। NOC मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने हमसे कॉन्टैक्ट किया। उनसे बातचीत करने और ज़रूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट को समझने के बाद, हमने उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने का फैसला किया। हमने आज इसे जारी कर दिया। वे अब सर्टिफिकेट को MCD के पास वापस ले जाएंगे, जो ज़मीन का मालिकाना हक रखती है और फिर अपनी तैयारी शुरू करेगी। ग्राउंड 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक किया जाएगा। कोई भी दूसरा स्टेकहोल्डर या ऑर्गेनाइज़र जो ग्राउंड बुक करना चाहता है, वह भी यही प्रक्रिया फॉलो कर सकता है।”

ज्ञानेश कुमार का इस्तीका मांग रहा विपक्ष

NOC ऐसे समय में आया है जब विपक्ष वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है, जिसमें चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है और CEC से जवाबदेही की मांग की गई है। INDIA ब्लॉक के सांसदों ने 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग हेडक्वार्टर की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्राओं और महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई बदसलूकी को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं कि सत्ता हाथ से जाते ही उनकी मनमानी की कहानी खत्म हो जाएगी।

राहुल गांधी ने कुछ लड़कियों के साथ बातचीत का एक वीडियो ‘एक्स’ पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस पर उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, “यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाली छात्राओं तथा महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता शर्मनाक हदें पार कर रही है।”

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सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों की राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।