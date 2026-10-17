वरिष्ठ वकील और CPI(M) के पूर्व सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने शनिवार को आरोप लगाया कि साउथ कोलकाता में उनके घर पर हुए हमले के कुछ दिनों बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। एक फेसबुक पोस्ट में विकास भट्टाचार्य ने दावा किया कि एक फोन कॉलर ने उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी। कॉल करने वाले ने उनकी गुजर चुकी मां के बारे में गलत बातें कही थीं।

विकास भट्टाचार्य ने लिखा, “सुबह करीब 10.47 बजे, सुकांत मंडल नाम के एक हिंदू कट्टरपंथी ने फोन करके मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में उसने मेरी गुजर चुकी मां के बारे में भद्दे इशारे किए।” उन्होंने आगे कहा कि वह राज्य सरकार और पुलिस से कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं।

शुभेंदु से पूर्व सांसद की अपील

विकास भट्टाचार्य ने आगे कहा, “मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री, जो पुलिस के मुखिया भी हैं, वह इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, तो मैं अपनी सुरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करूंगा।”

चेन्नई से फोन पर द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है। यह आरोप 8 अक्टूबर की घटना के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें एक आदमी ने कथित तौर पर विकास भट्टाचार्य के घर पर शराब की बोतलें फेंकी थीं, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए थे और घर के बाहर गालियां दी थीं। विकास भट्टाचार्य ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की निंदा की थी और हमलावरों को ‘हिंदुत्व के गुंडे’ बताया था। जांच के दौरान, कोलकाता पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में ऐप-बाइक सवार बप्पा गुच्छैत को गिरफ्तार किया था।

हिन्दू संगठनों ने की है शिकायत

इस बीच राजनीतिक नेताओं और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की शिकायतों के बाद विकास रंजन भट्टाचार्य के खिलाफ गर्दा, कस्बा, डायमंड हार्बर और बोलपुर के पुलिस स्टेशनों में कई FIR दर्ज की गईं, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी बातों से हिंदू समुदाय का अपमान हुआ है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी विकास भट्टाचार्य की बातों की आलोचना की थी और उनसे पोस्ट वापस लेने या एडिट करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जा रही है। कोलकाता पुलिस ने विकास रंजन भट्टाचार्य को 13 अक्टूबर को गरफा पुलिस स्टेशन और 14 अक्टूबर को कस्बा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश देते हुए समन भी जारी किया था। हालांकि, वह यह कहते हुए शुरुआती पेशी से बच गए कि वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे।

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को आरजी कर रेप मर्डर पीड़िता के अंतिम संस्कार से जुड़े विवाद की जांच खड़दह थाने की पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने खड़दह थाने के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज और जांच अधिकारी को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही सीबीआई की विशेष जांच टीम की जांच में दखल दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें