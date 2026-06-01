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जून 2026 की शुरुआत OTT प्रेमियों के लिए शानदार मनोरंजन लेकर आई है। इस हफ्ते Netflix, JioHotstar, ZEE5, Prime Video, SonyLIV और Amazon MX Player जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से लेकर माधुरी दीक्षित की क्राइम-कॉमेडी ‘मां बहन’ और लोकप्रिय फैमिली ड्रामा ‘गुल्लक सीजन 5’ तक, दर्शकों के लिए इस सप्ताह मनोरंजन की भरपूर डोज तैयार है। आइए जानते हैं इस हफ्ते की प्रमुख OTT रिलीज के बारे में। (Still From Film)