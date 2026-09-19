Pakistan vs Sri Lanka Asian Games 2026 Semi Final 1 LIVE Streaming Telecast Details: एशियन गेम्स 2026 में पहला सेमीफाइनल रविवार (20 सितंबर) को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। मैच जीतने वाली टीम का पदक पक्का हो जाएगा। वह फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए भारत-बांग्लादेश के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगा। वह कम से रजत पदक लेकर आएगा। हारने वाली टीम कांस्य पदक के लिए दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम से भिड़ेगी।

आइए जानते हैं पाकिस्तान-श्रीलंका पहले सेमीफाइनल का लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी:

एशियन गेम्स का पहला सेमीफाइनल किस-किस टीम के बीच खेला जाएगा?

एशियन गेम्स का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा।

पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स का पहला सेमीफाइनल कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स का पहला सेमीफाइनल निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा।

पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स के पहले सेमीफाइनल का टॉस कब होगा?

पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स के पहले सेमीफाइनल का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे से खेला जाएगा।

पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स का पहला सेमीफाइनल कब से खेला जाएगा?

पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स का पहला सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार सुबह 5.30 बजे से खेला जाएगा।

पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स के पहले सेमीफाइनल का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स के पहले सेमीफाइनल का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स के पहले सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स के पहले सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

भारत का एशियन गेम्स के दूसरे दिन का शेड्यूल

India Asian Games 2026 Day-2 Schedule: एशियन गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारत 5 पदक झटक सकता है। महिला क्रिकेट में वह फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर सकता है। यहां भारत के 20 सितंबर के शेड्यूल की जानकारी दी गई है। पूरी खबर पढ़ें।