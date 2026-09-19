तमिलनाडु सरकार ने राज्य के छह जिलों में 7 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। इन नर्सिंग कॉलेजों में BSc नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई होगी जिसमें हर साल 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे। यह कॉलेज हर साल 660 यूजी कोर्सेस की सीटें बढ़ाएंगे।

सरकार की ओर से जारी किए गए एक ऑर्डर के मुताबिक, सरकार जिन 6 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलेगी उनमें नमक्कल, तिरुचिरापल्ली, धर्मपुरी, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई और तिरुनेलवेली जिले शामिल हैं।

270 करोड़ से अधिक होंगे खर्च

बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर 270.26 करोड़ रुपये का खर्च तमिलनाडु डॉ. एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी उठाएगी। इसके अलावा कोयंबटूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ESI हॉस्पिटल में 60 स्टूडेंट एडमिशन वाला सातवां नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा, जिससे नई BSc नर्सिंग सीटों की कुल संख्या 660 हो जाएगी।

‘2014 से नहीं खुला कोई सरकारी नर्सिंग कॉलेज’

इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की विधानसभा में छह जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा पूरी होगी। मौजूदा एकेडमिक साल के लिए नए एडमिशन को अकोमोडेट करने के लिए संबंधित मेडिकल कॉलेजों में मौजूदा सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम विजय ने विधानसभा में कहा था कि 2014 से तमिलनाडु में कोई नया सरकारी नर्सिंग कॉलेज शुरू नहीं हुआ है।

मौजूदा नर्सिंग कॉलेजों में भी बढ़ेंगी सीटें

उन्होंने कहा था कि अच्छी मेडिकल सर्विस देने के लिए जरूरी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल स्टाफ तैयार करने के लिए, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 351 करोड़ रुपये की लागत से और स्टूडेंट एडमिशन दिए जाएंगे। CM ने कहा था, “सात नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज शुरू किए जाएंगे। BSc नर्सिंग स्टूडेंट के लिए 660 सीटें बनाई जाएंगी और मौजूदा नर्सिंग कॉलेजों और नर्सिंग स्कूलों में 1,925 और स्टूडेंट सीटें बनाई जाएंगी। इसमें 12 पैरामेडिकल कोर्स में 2,778 स्टूडेंट सीटें और फार्मेसी कोर्स में 735 और सीटें बनाई जाएंगी, कुल मिलाकर 6,098 और सीटें होंगी।”

यह भी पढे़ं: UGC NET June 2026 Re-Exam Result: यूजीसी नेट इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी री-एग्जाम रिजल्ट जारी, यहां है स्कोरकार्ड का Direct Link

UGC NET June 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह परिणाम इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए घोषित किया गया है। इन तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा सितंबर में आयोजित की गई थी। अब इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड, क्वालिफाइंग स्टेटस और फाइनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…