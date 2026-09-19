चंडीगढ़ में प्रस्तावित ‘iPhone लंगर’ की अनुमति पुलिस नहीं देगी। शहर के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने शनिवार को पुलिस को यह निर्देश दिया है कि वे 22 सिंतबर को प्रस्तावित इस लंगर को अनुमति न दें। उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि इसमें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से भगदड़ जैसे स्थिति पैदा होने का जोखिम है।

सोशल मीडिया में इस लंगर की घोषणा राकेश त्रेहान उर्फ राजा डी किंग ने की थी, उन्होंने घोषणा में कहा था कि 22 सितंबर को वह चंडीगढ़ और मोहाली में यह लंगर लगाएंगे और लोगों को मुफ्त में आईफोन-17 और उससे ऊपर के मॉडल दिए जाएंगे।

SSP को दिए निर्देश

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए निशांत यादव ने कहा, “मैंने केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) से कहा है कि वे उन्हें शहर में ऐसा करने से रोकें। ऐसी भीड़ जमा करने की इजाजत नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने मुफ्त पेट्रोल लंगर का ऐलान किया था, जो जोखिम भरा है क्योंकि हजारों लोग जमा हो सकते हैं और भगदड़ मच सकती है। चंडीगढ़ में ऐसे iPhone लंगर पर रोक लगाई जाएगी।”

चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा कि आयोजक ने ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए इजाजत नहीं मांगी थी। कंवरदीप कौर ने कहा, “उन्होंने किसी भी इजाजत के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसी कोई भी भीड़ जमा करना BNSS की धारा 163 का उल्लंघन होगा।”

मोहाली में लगी रोक

इधर मोहाली के SSP वरुण शर्मा ने कहा कि उन्हें मोहाली में इजाजत के साथ किसी “iPhone लंगर” इवेंट के आयोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वरुण शर्मा ने कहा, “डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से इजाजत लिए बिना, मोहाली में ऐसा कोई प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई जरूरी इजाजत के बिना ऐसा इवेंट आयोजित करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

बीएनएस की धार 163 में क्या है प्रावधान?

जानकारी दे दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा न्याय सहिंता की धारा 163 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने पर BNS की धारा 223 के तहत सजा का प्रावधान है। यह धारा मजिस्ट्रेट को परेशानी या संभावित खतरे के मामलों में रोक लगाने वाले आदेश जारी करने का अधिकार देती है। उल्लंघन करने वाले को आदेश न मानने की गंभीरता और उसके असर के आधार पर सजा हो सकती है।

कानूनी जानकारों के मुताबिक, सजा की दो श्रेणियां हैं। सामान्य उल्लंघन के मामले में, अगर उल्लंघन की वजह से कानूनी तौर पर काम कर रहे किसी व्यक्ति को रुकावट, परेशानी या चोट पहुँचती है (या ऐसा होने का जोखिम होता है), तो दोषी को 6 महीने तक की जेल या 2500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएँ हो सकती हैं।

गंभीर अवज्ञा (अगर उल्लंघन से इंसानी जान, सेहत या सुरक्षा को खतरा हो या खतरा पैदा होने की संभावना हो, या दंगा या मारपीट भड़के) के मामले में दोषी को एक साल तक की जेल या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

सोशल मीडिया पर ऐसी घोषणाएं करके बार-बार सुर्खियों में रहने वाले राकेश त्रेहान खुद को क्रिप्टो-ट्रेडर बताते हैं और दावा करते हैं कि वे निवेश करने के लिए अपनी विरासत में मिली संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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चंडीगढ़ में 22 सितंबर आईफोन का लंगर लगेगा। अमृतसर के बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंसर राकेश त्रेहान उर्फ राजा डी किंग ने “iPhone लंगर” लगाने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि आईफोन लंगर की तारीख निकल चुकी है। सबसे पहले 22 सितंबर को iPhone 17 और उससे टॉप मॉडल के आईफोन लोगों को फ्री में बांटे जाएंगे।