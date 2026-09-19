केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की जिस व्यवस्था को लागू करने का ऐलान हाल ही में किया है उसके विरोध में पेट्रोल पंप डीलर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार को पेट्रोल पंप एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया कि 15 अक्टूबर से पेट्रोल पंप डीलर UPI पेमेंट नहीं लेंगे।

पेट्रोल पंप एसोसिएशन की इस मीटिंग में राज्य भर के 4,700 डीलरों ने हिस्सा लिया और सभी ने एकमत से यह फैसला किया कि वह 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक की पेमेंट को सिर्फ कैश में ही लेंगे। डीलरों का यह फैसला केंद्र सरकार के 0.4% MDR सिस्टम के खिलाफ है।

क्या कहा पेट्रोल पंप डीलरों ने ?

पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने से उन्हें नुकसान होगा, इसलिए यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपये से अधिक की पेमेंट सिर्फ कैश में ही ली जाएगी। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय सिंह ने कहा है, “राज्य भर के पेट्रोलियम डीलर केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। फ्यूल की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा UPI के जरिए होता है, और इस ड्यूटी (टैक्स) से हमारे फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा।”

‘क्रेडिट कार्ड पर पहले ही MDR दे रहे थे’

एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि कुछ डीलर पहले से ही क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर MDR दे रहे थे, लेकिन अब UPI पर यह ड्यूटी लगाने से हमें और अधिक आर्थिक नुकसान होगा। हालांकि एसोसिएशन ने साफ किया है कि वह सरकार की नई व्यवस्था का विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन उसका इरादा UPI पेमेंट को लिमिट करके उन्हें हतोत्साहित करना है।

‘2000 से अधिक UPI नहीं लेंगे’

एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा कि हम इसे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। हम सिर्फ लगभग 0.5 परसेंट प्रॉफिट कमा पाते हैं और हम कोई एक्स्ट्रा खर्च उठाने की हालत में नहीं हैं। अगर कस्टमर 16 अक्टूबर से क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और वे बिना किसी लिमिट के उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम 2,000 रुपये से अधिक के UPI पेमेंट नहीं लेंगे।

‘यूपीआई से छूट दी जाए’

एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा, “अब यह सरकार पर है। हमें पहले ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज से छूट मिल चुकी है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन हालात में पेट्रोल पंपों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर छूट दी गई थी उन्हें देखते हुए UPI पर भी यही छूट दी जाए।”

क्या है UPI का नया सिस्टम?

यूपीआई के नए नियमों के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के ‘पर्सन-टू-मर्चेंट’ (व्यक्ति से व्यापारी) UPI ट्रांजेक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा। वहीं, 75,000 रुपये या इससे ज्यादा के भुगतान पर शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है।

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गाजियाबाद के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर “UPI पेमेंट स्वीकार नहीं करेंगे” के नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं। व्यापारियों का यह विरोध 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा UPI ट्रांजेक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के खिलाफ है। यहां पढ़ें पूरी खबर…