पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के इंदौर में “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम को लेकर निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब विपक्ष के राहुल गांधी अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं, तब भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार हुआ है और मोदी सरकार ने छात्रों द्वारा उठाई जा रहीं चिंताओं को गंभीरता से लिया है।

धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट लिखी। प्रधान ने अपनी पोस्ट में लिखा, “लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी माइक्रोफोन लेकर इंदौर पहुंचे और उन्होंने गढ़ी गई “सिस्टम बनाम छात्र” की कहानी पेश की।”

उन्होंने कहा कि इंदौर में आयोजित “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों के सामने आने वाली हर चुनौती को ‘कब्जे में लिए गए सिस्टम’ का सबूत बताने की कोशिश की और शिक्षा की जटिल व्यवस्था को राजनीतिक नारों तक सीमित कर दिया। लेकिन वास्तविकता महज बयानबाजी से कहीं अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण है। छात्रों को राजनीतिक नाटक नहीं, बल्कि अपने सवालों के जवाब चाहिए।

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जबकि नेता प्रतिपक्ष अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं, भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार हुआ है। सकल नामांकन अनुपात (GER) 2014-15 में 23.7% से बढ़कर 2023-24 में 30% हो गया है। पात्र छात्रों के लिए PM-विद्यालक्ष्मी के तहत बिना जमानत के शिक्षा ऋण और ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि PM-USHA के माध्यम से राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत किया जा रहा है। पिछले एक दशक में QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है और देश की संस्थागत क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा सुधारों के मामले में सरकार ने कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की दिशा में कदम बढ़ाया है, ताकि कागज आधारित परीक्षाओं से जुड़ी कमजोरियों और गड़बड़ियों की आशंकाओं को कम किया जा सके। साथ ही, सरकार यह भी मानती है कि परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए लगातार सुधार और मजबूती की जरूरत है।

पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने 2024 में परीक्षा में गड़बड़ी और कदाचार के खिलाफ एक विशेष कानून बनाया था। अब इसे और मजबूत करते हुए कड़े दंड और फास्ट-ट्रैक अदालतों का प्रावधान किया गया है, ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन अवसरों के विस्तार, शिक्षा को अधिक किफायती बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए जा रहे काम को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाना चाहिए। सवाल यह है कि राहुल गांधी समाधान पर बात करेंगे या छात्रों की हर चिंता को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर पेश करते रहेंगे?

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत के छात्रों को यह बताने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं है कि उन्हें नाराज होना चाहिए। उन्हें ऐसे संस्थानों की ज़रूरत है जो काम करें, ऐसे मौकों की जो बढ़ें और ऐसी सरकार की जो उनके साथ खड़ी हो।

अंत में प्रधान में कहा कि यही छात्रों को लेकर की जाने वाली राजनीति और छात्रों के लिए की जाने वाली राजनीति के बीच का अंतर है।

इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंदौर में “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम के तहत केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश पर सिस्टम का कब्जा है और सिस्टम को देश के टॉप छह लोग चला रहे हैं। गांधी ने कहा कि यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। यह सिस्टम क्या है? देश पर सिस्टम का कब्जा है। सिस्टम में अलग-अलग लेयर(परते) हैं। टॉप लेवल पर यह छह लोग बैठे हैं। सिस्टम को चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, धमकाने का काम, स्टूडेंट को मारने का काम, कील वाली लाठी के साथ मारने का काम, पैलेट गन से मारने का काम अमित शाह जी चलाते हैं, वह इसे लगाते कराते हैं।

‘देश पर सिस्टम का कब्जा है’, राहुल गांधी बोले- टॉप लेवल पर बैठे छह लोग सिस्टम को चला रहे, इसमें अलग-अलग लेयर हैं

राहुल गांधी ने कहा कि उस तरफ शायद आप उनको पहचानो या ना पहचानो। यह अजीत डोभाल जी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनफॉर्मल बातचीत में यह कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में को कंट्रोल करना है तो सिर्फ 500 लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। यह अजीत डोभाल जी हैं, यह हिंदुस्तान के टेलीफोन, व्हाटसएप, फेसबुक, कम्युनिकेशन पर कब्जा किए बैठे हैं। यह फोन टैपिंग कराते हैं और यह इन्फॉर्मेशन अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। इस फोन के अंदर डोभाल जी बैठे हुए हैं, आपके फोन के अंदर डोभाल जी बैठे हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर।



