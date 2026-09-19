ENG vs SL T20I Series Top-5 Batter and Bowler: इंग्लैंड ने शनिवार (19 सितंबर) को श्रीलंका को तीसरे टी20 में 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने 125 रनों के लक्ष्य को 9.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जोस बटलर ने 32 गेंद पर नाबाद 62 रन ठोके और वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। हैरी ब्रूक ने 21 गेंद पर 33 रन बनाए और दूसरे नंबर पर रहे।

बटलर-ब्रूक के अलावा कोई भी खिलाड़ी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। पथुम निसांका 85 रन के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले गेंद से सोनी बेकर ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट झटके। वह सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। लियाम डॉसन ने भी 6 विकेट झटके। जेमी ओवर्टन 5 विकेट लेकर तीसरे पर हैं। पहला मैच न खेलने वाले जोफ्रा आर्चर 4 विकेट के साथ तीसरे पर हैं। विल जैक्स 3 विकेट के साथ पांचवें नंबर पर हैं।

इंग्लैंड-श्रीलंका टी20 सीरीज टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट4s6s
जोस बटलर3317286186.96196
हैरी ब्रूक3317085217.951410
पथुम निस्सांका338528.33151.7965
टॉम बैंटन336262182.3524
चारिथ असलांका335719105.5641

इंग्लैंड-श्रीलंका टी20 सीरीज टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
सोनी बेकर311.57167.334400
लियाम डॉसन39546127200
जेमी ओवरटन31166511.65800
जोफ्रा आर्चर2742414.255700
विल जैक्स37423236900

T20I रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा इंग्लैंड

इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में शनिवार को श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम की। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 में सिर्फ 9.4 ओवर में 125 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पूरी खबर पढ़ें