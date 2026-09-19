वेस्टइंडीज ने भारत दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान शनिवार (19 सितंबर) को कर दिया। वनडे टीम से शिमरोन हेटमायर की छुट्टी हो गई है। टी20 से जेसन होल्डर को आराम दिया गया है। दोनों टीमों की अगुआई शाई होप करेंगे। जॉन कैंपबेल की वनडे टीम में वापसी हुई है।

ओपनर कामिल पूरन को मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत के खिलाफ इस सीरीज के लिए पहली बार टी20 टीम में शामिल किया गया है। कैंपबेल हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैच नहीं खेल पाए थे। युवा बैटर ज्वेल एंड्रयू को भी अकीम ऑगस्टे की जगह वनडे टीम में शामिल किया गया है, जो अगस्त में हुई सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं।

क्वेंटिन सैम्पसन को मौका

भारत में इस साल की शुरुआत में हुए टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज टीम के हिस्सा क्वेंटिन सैम्पसन को टी20 टीम में चुना गया है। टी20 टीम में होप, रोस्टन चेस, हेटमायर, अकील होसेन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर भी शामिल हैं।

आठ शहरों में तीन वनडे और पांच टी20 मैच

हेटमायर पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में चुने गए हैं। वेस्टइंडीज 27 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आठ शहरों में भारत के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलेगा। वेस्टइंडीज टीम 21 सितंबर को कैरिबियन से रवाना होगी और 23 सितंबर को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी।

वेस्टइंडीज वनडे टीम

शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जायडन सील्स।

वेस्टइंडीज टी20 टीम

शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर।

399 रुपये में देख सकते हैं लखनऊ में भारत-वेस्टइंडीज T20 मैच

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मैच के लिए टिकटों की शुरुआती कीमत 399 रुपये निर्धारित की गई है। सबसे महंगा टिकट साउथ लाउंज के ए और बी ब्लाक का रहेगा जिसकी कीमत 13,500 रुपये होगी। पूरी खबर पढ़ें।