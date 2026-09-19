तमिलनाडु में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार को डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के एक कार्यक्रम में सत्ताधारी पार्टी टीवीके पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगले महीने उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो गया है।

डीएमके प्रमुख ने अपनी पार्टी के ‘मुप्पेरुम विझा’ कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों के वोटरों से 6 अक्टूबर को डीएमके के पक्ष में वोट करने की अपील की ताकि टीवीके को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव स्वाभाविक रूप से हुए हैं।

थोपा गया चुनाव है यह- डीएमके प्रमुख

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने कहा, “नहीं, यह थोपा गया चुनाव है, वे (सीएम विजय की पार्टी) कितने अहंकारी होंगे कि उन्होंने दूसरी पार्टियों (AIADMK) से जीते हुए विधायकों से तब इस्तीफा दिलवा दिया, जब उनकी उंगलियों पर लगी स्याही भी नहीं सूखी थी।”

यह कार्यक्रम सुधारवादी नेता ‘पेरियार’ ईवी रामासामी (17 सितंबर) और द्रविड़ आइकन व पार्टी के संस्थापक सीएन अन्नादुरई (15 सितंबर) की जयंती और डीएमके के स्थापना दिवस (17 सितंबर) के मौके पर आयोजित किया गया था। स्टालिन यहां पार्टी के ‘मुप्पेरुम विझा’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

AIADMK छोड़ टीवीके में शामिल हुए उम्मीदवारों को उतार

टीवीके ने मदुरंतकम में मरागथम कुमारवेल और धारापुरम में पी सत्यबामा को मैदान में उतारा है। दोनों महिला नेता AIADMK छोड़ने और अपने विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद टीवीके में शामिल हो गईं। दोनों ने AIADMK उम्मीदवार के तौर पर 2026 का विधानसभा चुनाव जीता था।

इसे लेकर DMK प्रमुख ने कहा कि TVK ने बिना किसी शर्म के इन दो क्षेत्रों में अपने पार्टी के चुनाव चिह्न सीटी पर उन्हीं लोगों को मैदान में उतारा है। इस मुद्दे पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि यह हॉर्स-ट्रेडिंग नहीं, बल्कि सही ढंग से सरकार चलाना था। उन्होंने पूछा, “क्या यही उनका बेशर्म बदलाव है?” उन्होंने आगे कहा कि आम तौर पर, उपचुनाव तब होता है जब विधानसभा का किसी सदस्य का निधन हो जाता है।

‘सरकार की नाकामियों को भी सामने लाना चाहिए’

DMK अध्यक्ष ने कहा, “लेकिन पहली बार, उपचुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब लोकतंत्र ही खत्म हो चुका है। हमारी पार्टी के सदस्यों को इसी मुद्दे पर दोनों चुनाव क्षेत्रों में घर-घर जाकर प्रचार करना चाहिए और साथ ही इस सरकार की नाकामियों को भी सामने लाना चाहिए।”

उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को सलाह दी कि ‘जेन-जी’ (Gen-Z) को आकर्षित करने के लिए उनकी भाषा में बात करना जरूरी है और इसलिए, पार्टी को स्मार्टफोन के जरिए उन तक पहुँचना होगा।

कानून-व्यवस्था, बिजली कटौती और सत्ताधारी TVK के महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की मदद देने के अधूरे चुनावी वादे जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि डेंगू और वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने आगे कहा, “सरकार का कहना है कि वह अब कार्रवाई करेगी।”

‘जोसेफ विजय अहंकारी’

स्टालिन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अहंकारी हैं और उन्हें उम्मीद है कि ग्लैमर के जरिए ऐसी सभी बातों पर पर्दा डाला जा सकेगा।

“वे (मुख्यमंत्री) अहंकारी हैं और न तो प्रेस से मिलते हैं और न ही सवालों का जवाब देते हैं। उपचुनाव ऐसे अहंकार को करारा सबक सिखाने का एक मौका हैं। मैं मदुरंतकम और धारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे टीवीके को करारा सबक सिखाने के लिए DMK को वोट दें।”

इमरजेंसी में अपनी गिरफ्तारी पर भी दिया जवाब

इमरजेंसी (1975-77) के दौरान कठोर MISA कानून के तहत अपनी गिरफ्तारी पर TVK सरकार के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा, “जो लोग MISA की बात करते हैं, उनसे मुझे बस एक ही बात कहनी है और वह यह है कि मुझे MISA के तहत अपनी गिरफ्तारी को आप में से किसी के भी सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। आप में से किसी को भी मेरे त्याग को आंकने या उस पर नंबर देने का कोई अधिकार नहीं है।”

उन्होंने कहा कि ‘मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट’ (MISA) के तहत उनकी नजरबंदी का जिक्र DMK नेता चिट्टीबाबू ने अपनी जेल डायरी में किया था।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “वह (डायरी) समय के पन्नों पर दर्ज एक अमिट निशानी है। इतना ही नहीं, जेल में होने वाले टॉर्चर की जांच के लिए दिवंगत मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन द्वारा गठित इस्माइल कमीशन की रिपोर्ट भी मौजूद है। मैंने गवाही दी है। सभी ने गवाही दी। जो कोई भी पढ़ना जानता है, उसे वह रिपोर्ट उठाकर पढ़नी चाहिए।”

यूके दौरे के आलोचना की

DMK प्रमुख ने मुख्यमंत्री के हालिया UK दौरे की भी आलोचना की और कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि विजय लंदन क्यों गए थे, ताकि उन कंपनियों के साथ समझौते किए जा सकें जिनका मुख्यालय भारत में है।

विधानसभा की कार्यवाही पर डीएमके प्रमुख ने कहा कि जिस सदन का एक सदी से भी अधिक का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसने अब अपनी गरिमा खो दी है। जब विपक्ष के नेता उदयनिधि ने सवाल उठाए, तो मुख्यमंत्री उनका जवाब नहीं दे पाए।

उन्होंने दावा किया कि ध्यान भटकाने के लिए विजय ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट जैसे मामलों का फिजूल में जिक्र किया और बदनाम करने वाले आरोप लगाए।

‘हमेशा फिल्म की शूटिंग के मूड में रहते हैं CM’

TVK की ओर से DMK पर लगाए गए मानहानि वाले आरोपों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, “सही समय जल्द ही आएगा और हम इसका ब्याज समेत जवाब देंगे।” स्टालिन ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा फिल्म की शूटिंग के मूड में रहते हैं।

सिनेमा में एक्टिंग छोड़ने का दावा करने के बाद, विजय अब बिना यह बताए कि डायरेक्टर या कैमरामैन कौन है, लोगों के सामने एक्टिंग कर रहे हैं। स्टालिन ने विजय पर निशाना साधते हुए कहा, “पहले दमदार डायलॉग थे और अब विदेशों में शूटिंग हो रही है। यह सब बस रील (दिखावा) है।”

यह भी पढ़ें: ‘हिंदी को लेकर सोच बदलनी होगी’, सुप्रीम कोर्ट बोला- तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विजय सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को राज्य के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के प्रति अपनी मानसिकता (सोच) बदलने की जरूरत है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और ए.जी. मसीह की पीठ ने तमिलनाडु में नवोदय स्कूलों की स्थापना से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें