अयोग्य घोषित किए गए विधायक दानम नागेंद्र ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। इसको लेकर नागेंद्र ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खैरताबाद विधानसभा सीट से विधायक दानम नागेंद्र (Khairatabad MLA Danam Nagender) को अयोग्य घोषित कर दिया था। नागेंद्र ने 2023 का विधानसभा चुनाव बीआरएस के टिकट पर जीतने के बाद कांग्रेस के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव सिकंदराबाद सीट से लड़ा था।
इस बीच, नागेंद्र के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की आशंका को देखते हुए बीआरएस और भाजपा दोनों ने पहले ही शीर्ष अदालत में कैविएट याचिकाएं दाखिल कर दी थीं।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था?
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दानम नागेंद्र को अयोग्य घोषित कर दिया है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र की अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश अपारेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जीएम मोहिउद्दीन की पीठ ने कहा था कि प्रतिवादी 2 (नागेंद्र) 23 अप्रैल, 2024 से तेलंगाना विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष बीआरएस उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने जाने के बाद 2024 में सिकंदराबाद लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जिसकी वजह से उक्त सीट को रिक्त घोषित किया जाता है।
पीठ ने निर्वाचन क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए अयोग्यता आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए आदेश को स्थगित रखने के नागेंद्र के वकील के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। पीठ ने कहा कि आदेश की प्रति सचिव, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को भी भेजी जाए।
पीठ ने भाजपा (निर्मल) के विधायक अल्लेटी महेश्वर रेड्डी ( BJP MLA Alleti Maheshwar Reddy) और बीआरएस (हुजूरबाद) के विधायक पाडी कौशिक रेड्डी (BRS MLA Padi Kaushik Reddy) द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नागेंद्र के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
विधायकों ने मूल रूप से अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नागेंद्र बीआरएस टिकट पर विधायक चुने जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा।
विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए विधायकों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने बर्खास्तगी में “महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटियां” की हैं।
उन्होंने अदालत से स्पीकर के फैसले को रद्द करने और संविधान की 10वीं अनुसूची के दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत नागेंद्र को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस विधायक दानम नागेंद्र को आज माननीय उच्च न्यायालय ने अयोग्य घोषित कर दिया। बाकी दलबदलुओं का भी जल्द ही यही हश्र होगा।
नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि मिलन प्रधान को नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए दंगा, हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और आपराधिक धमकी से संबंधित गैर-जमानती मामलों में कथित संलिप्तता के लिए जारी चार लंबित गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पढ़ें पूरी खबर।