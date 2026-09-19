इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में शनिवार (19 सितंबर) को श्रीलंका का 3-0 से क्लीन स्वीप करके टी20 इंटरनेशनल में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। भारत की बादशाहत खत्म हो गई। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 में सिर्फ 9.4 ओवर में 125 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। दो एकतरफा जीत के साथ सीरीज पहले ही पक्की कर लेने के बाद इंग्लैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया।

सोनी बेकर ने लाहिरू उदारा को जल्दी आउट करके इंग्लैंड को शानदार शुरुआत दिलाई। विल जैक्स ने फिर पावरप्ले के अंदर दो विकेट झटके। इसमें पथुम निसांका 36 रन का विकेट शामिल था। एक अन्य विकेट कामिल मिशारा थे।, जिन्होंने 2 रन बनाए। कामिंडू मेंडिस ने 35 रन तक तीन चौके और दो छक्के की मदद से बनाए, लेकिन उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। उनके विकेट लगातार गिरते रहे।

श्रीलंका ने आखिरी छह विकेट सिर्फ 17 रन पर गंवाए

मेंडिस के साथ हुई गलतफहमी में चरित असलांका रन आउट हो गए। बाद में ईशान मलिंगा का भी यही हाल हुआ। वानिंदू हसरंगा हिट-विकेट हो गए। श्रीलंका ने अपने आखिरी छह विकेट सिर्फ 17 रन पर गंवा दिए और पूरी टीम 18.5 ओवर में 124 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जेमी ओवर्टन ने 15 रन देकर 1 विकेट लिया। बेकर, जोफ्रा आर्चर और जैक्स ने दो-दो विकेट लिए।

बटलर और ब्रूक ने जोड़े 85 रन

125 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जोस बटलर और एन्यूरिन डोनाल्ड ने 22 रन की तेज ओपनिंग पार्टनरशिप की। डोनाल्ड 13 रन पर पिच पर स्टंप आउट हो गए। फिर बटलर ने ब्रूक के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 38 गेंदों पर 85 रन जोड़े। पावरप्ले में 82 रन जोड़े और पहले छह ओवरों में ही जीत सुनिश्चित कर दी।

बटलर सिर्फ 32 गेंदों पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे

ब्रूक 33 रन पर आउट हो गए, लेकिन उस समय तक मैच का नतीजा तय हो चुका था। बटलर सिर्फ 32 गेंदों पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 62 गेंद बाकी रहते छक्के के साथ मैच खत्म किया। यह टी20 इंटरनेशनल में 120+ टारगेट का सबसे तेज चेज है। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 में लगातार 15वीं जीत हासिल की।