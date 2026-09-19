देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने शनिवार को आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने चीन का एक किस्सा सुनाया जिसे याद करते हुए डोभाल ने यह कहा कि उस वक्त उन्हें यह लगा था कि उनका करियर खत्म हो जाएगा।

छात्रों को संबोधित करते हुए डोभाल ने बताया कि यह किस्सा करियर के शुरुआती दिनों का था। उन्होंने बताया कि उन्हें सिक्किम में तैनाती मिली थी जहां बॉर्डर इलाके में निगरानी के लिए भेजी गई उनकी एक टीम को चीनी सेना ने पकड़ लिया था और बाद में जांच में इसकी वजह सीमा के गलत नक्शे और स्केच सामने आए। उन्होंने बताया कि यह तब की बात है जब सिक्किम का भारत में विलय होने वाला था।

5-6 दिन के मिशन पर गई थी उनकी टीम

डोभाल ने कहा कि वह एक युवा आईपीएस अधिकारी के रूप में वह सिक्किम में इंटेलिजेंस से जुड़े थे और उनकी जिम्मेदारी सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना भी थी। डोभाल ने बताया कि सीमा पार की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक टीम को पांच-छह दिनों के मिशन पर भेजा गया था, लेकिन 10-11 दिन बीतने के बाद भी टीम वापस नहीं लौटी। इसके बाद मुख्यालय से उन्हें फोन आया और टीम के चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की हिरासत में होने की जानकारी दी गई।

टीम को बिना किसी नुकसान के करा लिया था रिहा

डोभाल के मुताबिक, जब उनकी टीम को चीनी सेना ने पकड़ लिया था तो उन्हें यह लगा था कि उनका करियर लगभग समाप्त हो गया, लेकिन टीम के सदस्यों को बाद में बिना किसी नुकसान के रिहा करा लिया गया था। उन्होंने बताया कि बाद में घटना की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि टीम को उपलब्ध कराए गए स्केच और नक्शों में गलतियां थीं, जिसके कारण सीमा की पहचान को लेकर भ्रम पैदा हुआ, जांच में डोभाल को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।

अजीत डोभाल ने कहा कि इस घटना ने उन्हें बेहद निराश और दुखी कर दिया था। डोभाल ने कहा, “मैं बहुत दुखी था। यह जीवन का वह दौर था जब आप खुद को बहुत निराश महसूस करते हैं।”

आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत रास्ते हैं- डोभाल

अजीत डोभाल ने इस दौरान कहा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत मौके हैं। खासकर टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही तरक्की को लेकर उन्होंने बात की। अजीत डोभाल ने कहा, “आपको शायद इस बात का पता नहीं है कि पिछले 1000 सालों में, आप सबसे खुशकिस्मत पीढ़ी हैं, जिसे इतने सारे मौके मिलने वाले हैं। आपसे पहले की पीढ़ियां गुलामी में संघर्ष कर रही थीं। उनके पास वे मौके नहीं थे जो आपके लिए खुले हैं।”

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