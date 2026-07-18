सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के दूरदराज़ स्थित छोटे से गांव उलेयटोकपो (Uleytokpo) में हुआ था। वह लद्दाख के प्रमुख राजनीतिक नेता सोनम वांग्याल के कई बच्चों में से एक हैं। उनके पिता सोनम वांग्याल (Sonam Wangyal) पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 1975 से उन्होंने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया।

वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल जम्मू-कश्मीर की कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके थे। उन्होंने लद्दाख क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और राज्य सरकार में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाली। राजनीति से जुड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद सोनम वांगचुक ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी और सामाजिक बदलाव, शिक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। उनका निधन 1998 में हुआ था।

लद्दाख प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर 2021 को सोनम वांग्याल की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी जिससे पुष्टि होती है कि उनका निधन 1998 में हुआ था। सोनम वांग्याल भी लद्दाख के अधिकारों के लिए सक्रिय आंदोलनकारी रहे। वर्ष 1984 में उन्होंने लद्दाख को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe-ST) का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर दो बार भूख हड़ताल की थी। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं लेह पहुंची थीं और उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया था। उन्होंने लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का आश्वासन भी दिया था।