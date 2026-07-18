Sonam Wangchuk Latest Updates: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हटा दिया। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरंजग अस्पताल में भर्ती करवाया है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 21वांं दिन था।
सफदरजंग अस्पताल का कहना है कि सोनम वांगचुक लंबे समय तक उपवास और डिहाइड्रेशन की वजह से वे कमजोर हो गए हैं। उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनके शरीर के पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए लगातार निगरानी और इलाज की जरूरत है।
अभिजीत दीपके ने शुरू किया अनशन
सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके के अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि CJP पीछे हटेगी, यह आंदोलन अभी और बड़ा होगा। सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ मारपीट करके बहुत बड़ी गलती की है। दिल्ली पुलिस ने प्रूफ कर दिया कि ये तानाशाह के लोग हैं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की।
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Sonam Wangchuk Live Updates: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हटा दिया है।
Sonam Wangchuk News LIVE: दूसरी लैब में टेस्ट करवाने चाहते हैं- गीतांजलि
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि अभी कोई इलाज नहीं चल रहा है। सिर्फ निगरानी और टेस्ट हो रहे हैं, और हम असल में किसी बाहरी लैब से टेस्ट करवाने वाले हैं। क्योंकि वे हमारी मांगी गई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और वे जो आंकड़े बता रहे हैं - जैसे पोटैशियम का लेवल 2.9 तक पहुंचना - वे सही नहीं लग रहे। कल यह 4.3 था, तो आज यह इतना बदल नहीं सकता था। हम कोई भी दवा देने से पहले किसी दूसरी लैब से इसकी पुष्टि करना चाहते हैं।
Sonam Wangchuk News LIVE: पुलिस का एक्शन हाई कोर्ट के मुताबिक नहीं- गीतांजलि
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने मीडिया से कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कभी भी अस्पताल में भर्ती करने के लिए नहीं कहा गया था। उसमें बस यह कहा गया था कि किसी व्यक्ति की सेहत सबसे जरूरी है और समय-समय पर उसकी निगरानी होनी चाहिए; अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं दिया गया था। इसलिए, यह हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है।
Sonam Wangchuk News LIVE: सोनम वांगचुक का अनशन जारी है- पत्नी गीतांजलि
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने बताया कि वह अभी भी उपवास पर हैं, उपवास जारी है क्योंकि वह कोई चीनी नहीं ले रहे हैं। वह सिर्फ नमक वाला पानी पी रहे हैं जो वह पहले भी पी रहे थे...
जंतर मंतर पर जो हुआ, वह संविधान पर काला धब्बा- खड़गे
मल्लिकार्जुन खड़गे ने X पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा-
111 दिन तक मां गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रो॰ जी डी अग्रवाल हों या हरियाणा की ओलिंपिक रेसलर हों,
हमारे 750 अन्नदाता किसान हों, दलित-आदिवासी हों, या फ़िर पेपर लीक की बलि चढ़े 25 बच्चे और उनके परिजन,
इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख़्शा…
इनकी नज़र में कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो वह "Anti-National" है, "परजीवी" है !
जंतर-मंतर पर आज जो हुआ वह लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा है।
कोटा और देहरादून से "छात्रों की गूँज" का आगाज़ हो चुका है…दिल्ली की दहलीज़ तक ज़रूर पहुँचेगी
अमेरिका के मानवाधिकार संगठनों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में एकजुटता दिखाई
अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठनों के कार्यकर्ता राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) सहित परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के विरोध में नयी दिल्ली में भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक के प्रति एकजुटता जताने के लिए इकट्ठा हुए।
'हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स' और 'आजादी प्रोजेक्ट' के कार्यकर्ता शुक्रवार शाम वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के निकट महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने हाथों में वांगचुक के समर्थन में नारे लिखी तख्तियां ली हुई थीं। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
Sonam Wangchuk News LIVE: जब-जब किसी ने इतना अहंकार किया है, उस आदमी का नाश हुआ है- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा- आज सुबह जब मैं उठा, तो मुझे पता चला कि सोनम वांगचुक को बहुत गलत तरीके से हटाया गया है। उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने की कोशिशें की गईं। गांधीजी ने भी लंबे समय तक उपवास किए थे, लेकिन अंग्रेजों ने भी उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था।
मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं: ये युवा क्या मांग रहे हैं? वे हमारे देश के बच्चे हैं। उनके साथ ऐसा बर्ताव करना सही नहीं है। वे बस एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वे पेपर लीक को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। वे एक मजबूत परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं। इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय, सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि उनके आंदोलन को कैसे विफल किया जाए, उसे कैसे बदनाम किया जाए और उसे कैसे अपमानित किया जाए।
Sonam Wangchuk News LIVE: वांगचुक को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस का तीस सेकेंड वाला प्लान
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को सुबह तीन बजे बुलाया था। उन्हें मानसून सत्र से पहले सिक्योरिटी ड्रिल की जानकारी दी गई थी। इन सभी जवानों को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्हें बताया गया कि जंतर मंतर से तीस सेकेंड के अंदर सोनम वांगचुक को हटाना है। उन्हें हटाने से पहले इलाके में फोन जैमर लगाया गया। इसके बाद सुबह करीब साढ़े छह बजे स्टेज के चारों तरफ सफेद चादर लगाकर वांगचुक को हटा दिया गया।
Sonam Wangchuk News LIVE: अरविंद केजरीवाल बोेले- इतना अहंकार ठीक नहीं
अरविंद केजरीवाल ने X पर पोस्ट कर कहा कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। उन्हें जबरन उठाने की बजाय, मोदी सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। कॉकरोच आंदोलन को कुचलने की बजाय, देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था सुधारो। सोनम वांगचुक के साथ ज़बरदस्ती मोदी सरकार की हार है।
दिल्ली पुलिस ने सरकारी गुंडों की तरह काम किया- सौरभ भारद्वाज
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा- मैं तो उन्हें पुलिस भी नहीं कहूंगा। मैं उन्हें सरकार के गुंडे कहूंगा। वे सादे कपड़ों में आए और दावा किया कि वे डॉक्टर हैं जो सोनम वांगचुक की सेहत की जांच करने आए हैं। फिर वे जबरदस्ती अंदर घुस गए। वे इस तरह आए कि कोई कैमरा यह रिकॉर्ड न कर सके कि उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ क्या किया, कैसे उनके साथ बुरा बर्ताव किया और कैसे उन्हें जबरदस्ती उठा ले गए।
अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर सीजेपी के मंच से लोगों से अपील की कि वो देश के हर जिले में प्रदर्शन करें। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, AISA के तीन कार्यकर्ता नेहा, अमीन और मनीष की तबीयत बिगड़ गई है।
Abhijeet Dipke News LIVE: मंच पर रोते नजर आए अभिजीत दीपके
सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इस ऐलान के कुछ देर बाद वह मंच पर फूट-फूटकर रोते नजर आए।
Sonam Wangchuk News LIVE: सोनम वांगचुक को हटाना गलत, संवाद करना चाहिए था- सचिन पायलट
राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि यह सरकार की पूरी तरह से गलत नीति है। सोनम वांगचुक जी लगभग 20 दिनों से अनशन पर हैं; वे हमारे युवाओं के भविष्य और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसे अहम मुद्दों के लिए खाना-पीना छोड़कर विरोध कर रहे हैं। फिर भी, सरकार ने न तो कोई बातचीत की, न ही कोई चर्चा शुरू की और न ही इस मामले पर कोई ध्यान दिया। अब, जब इसका असर पूरे देश में दिख रहा है और जनता का दबाव बढ़ रहा है, तो सरकार सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्हें जबरदस्ती अस्पताल ले जा रही है। सरकार के लिए बेहतर होता कि वह बातचीत शुरू करती और उनकी मांगें मान लेती।
Sonam Wangchuk News LIVE: पूरा देश भारत में लोकतंत्र की मौत देख रहा- पुष्पेंद्र सरोज
सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि सरकार किसी को उसकी मर्जी के बिना अस्पताल कैसे ले जा सकती है? हम सभी ने सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने का अनुरोध किया था, लेकिन वह 20 जुलाई तक अनशन जारी रखने और विरोध मार्च का नेतृत्व करने पर अड़े हुए थे। उन्हें जबरदस्ती बैरिकेड्स के ऊपर से ले जाकर अस्पताल पहुंचाया गया, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यह किस तरह का लोकतंत्र है? पूरा देश भारत में लोकतंत्र की मौत देख रहा है, और इससे आंदोलन और मजबूत ही होगा।
Sonam Wangchuk News LIVE: सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जंतर मंतर पहुंचे
सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद सपा के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा - 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। लोग यहां उन 20 छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल NEET एग्जाम के पेपर लीक होने की वजह से अपनी जान दे दी। फिर भी, कोई जवाबदेही या इस्तीफा नहीं है। इसके बजाय, सरकार ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी और प्लांट किए गए एजेंट करार दिया है।
Sonam Wangchuk News LIVE: अभिजीत दीपके ने शुरू की भूख हड़ताल
सोनम वांगचुक को जंतर मंंतर से हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले से तय शेड्यूल के अनुसार वह 20 जुला को संसद मार्च करेंगे।
Sonam Wangchuk News LIVE: जंतर मंतर पहुंचे AISF और SFI के कार्यकर्ता
सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद वाम दलों से जुड़े छात्र संगठन AISF और SFI के कार्यकर्ता जंतर मंतर पहुंच गए हैं।
Sonam Wangchuk News LIVE: कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत?
सफदरजंग अस्पताल ने बताया कि सोनम वांगचुक को जरूरी इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लंबे समय तक उपवास और डिहाइड्रेशन की वजह से वे कमजोर हो गए हैं। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनके शरीर के पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए लगातार निगरानी और इलाज की जरूरत है।
मेरी मंजूरी के बिना कोई इलाज शुरू नहीं होना चाहिए- गीतांजलि अंग्मो
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने दी है। गीतांजलि जे आंग्मो का कहना है कि मेरी और मेरे डॉक्टर की सहमति के बिना सोनम वांगचुक को कोई दवा नहीं दी जानी चाहिए।
गीतांजलि अंग्मो ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “वह सफदरजंग अस्पताल में हैं। मैंने उन्हें मेरी मंजूरी के बिना कुछ भी देने से मना किया है। मेरी मंजूरी के बिना कोई इलाज शुरू नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी होता है, तो मैं सभी को जिम्मेदार ठहराऊंगी।” सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने दावा किया कि शुक्रवार को वांगचुक ठीक लग रहे थे।
अंग्मो ने कहा, “कल वह ठीक थे। उन्हें अस्पताल लाने की कोई जरूरत नहीं थी। आर्टिकल 32 के तहत यह मेरा अधिकार है। मेरी और मेरे डॉक्टर की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं दिया जा सकता।”
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Sonam Wangchuk Live Updates: यहां जानिए जंतर मंतर पर क्या चल रहा है?
Sonam Wangchuk Live Updates: लोकतंत्र को किस तरह बेशर्मी से जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है- शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे
Sonam Wangchuk Live Updates: शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, दुनिया देख रही है कि भारत में लोकतंत्र को किस तरह बेशर्मी से जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। अब एक अयोग्य मंत्री के खिलाफ छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं किए जाते।
Sonam Wangchuk Live Updates: सोनम वांगचुक को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं- डिंपल यादव
समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि सोनम वांगचुक को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है।
Sonam Wangchuk Live Updates: सोनम वांगचुक को उनकी बिगड़ती स्थिति के कारण हटाया गया- दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने कहा कि लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उच्च न्यायालय के आदेशों और विशेषज्ञों की चिकित्सा सलाह के अनुसार उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण हटाया गया था।
डीसीपी नई दिल्ली ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "उन्हें आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है...हम जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे शांतिपूर्वक जल्द से जल्द जगह खाली कर दें।
Sonam Wangchuk Live Updates: रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित
सोनम वांगचुक को साल 2018 में उन्हें एशिया के प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।
खास बात है कि सोनम वांगचुक के नाम पर कोई भी पेटेंट नहीं है। सोनम वांगचुक ने अपने प्रमुख आविष्कारों जैसे ‘आइस स्तूप’ (Ice Stupa) आर्टिफिशियल हिमनद टेक्नोलॉजी और सौर ऊर्जा से गर्म होने वाले सैन्य टेंट (Solar-Heated Military Tents) का कभी पेटेंट नहीं कराया। उन्होंने जानबूझकर इन इनोवेशन को ओपन-सोर्स रखा ताकि दुनिया भर के सोद इन तकनीकों का बिना कोई पैसे दिए या कानूनी रुकावट के इस्तेमाल कर सकें।
Sonam Wangchuk Live Updates: ‘3 इडियट्स’ से मिली थी देशभर में पहचान
स्थायी बदलाव लाने के लिए SECMOL ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर शिक्षा सुधार का एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया। इसकी शुरुआत एक गांव के स्कूल से की गई जहां शिक्षकों को रचनात्मक, बाल-अनुकूल और गतिविधि-आधारित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही पाठ्यक्रम में ऐसे बदलाव किए गए जिससे पढ़ाई लद्दाख की संस्कृति और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो सके। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर तैयार करने के उद्देश्य से उर्दू की जगह अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई। वहीं लद्दाखी भाषा के संरक्षण और प्रोत्साहन पर भी विशेष जोर दिया गया।
सोनम वांगचुक बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ‘3 इडियट्स’ के लोकप्रिय किरदार ‘फुंसुख वांगड़ू’ की वास्तविक प्रेरणा भी माने जाते हैं। फिल्म में यह किरदार अभिनेता आमिर खान ने निभाया था जिसके बाद वांगचुक को देश-विदेश में पहचान मिली।
Sonam Wangchuk Live Updates: सोनम वांगचुक किस लिए प्रसिद्ध हैं?
सोनम वांगचुक को शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और नई तकनीकों के लिए जाना जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार (2018) के प्रशस्ति पत्र के अनुसार, उनका शुरुआती शैक्षणिक जीवन काफी कठिन रहा। उस समय लद्दाख में शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर था, किताबो का कॉन्टेन्ट स्थानीय परिस्थितियों से मेल नहीं खाता था और पढ़ाई ऐसी भाषा में होती थी जो पहाड़ी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सहज नहीं थी। ऐसे हालात में वांगचुक ने कम उम्र में ही अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय किया।
जब वह कश्मीर के श्रीनगर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (तत्कालीन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज) में इंजीनियरिंग छात्र थे, तब 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने उन छात्रों की भी मदद की जो राष्ट्रीय स्तर की कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में काफी पीछे थे।
इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद 1988 में उन्होंने SECMOL की स्थापना की। उस समय लद्दाख के लगभग 95 प्रतिशत छात्र सरकारी परीक्षाओं में असफल हो जाते थे। वांगचुक ने इन छात्रों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और एजुकेशन सिस्टम में व्यावहारिक व स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बदलाव लाने की दिशा में काम किया। इन्हीं सारे प्रयासों के चलते वांगचुक देश-दुनिया में मशहूर हुए और अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे।
Sonam Wangchuk Live Updates: सोनम वांगचुक के पिता कौन थे?
सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के दूरदराज़ स्थित छोटे से गांव उलेयटोकपो (Uleytokpo) में हुआ था। वह लद्दाख के प्रमुख राजनीतिक नेता सोनम वांग्याल के कई बच्चों में से एक हैं। उनके पिता सोनम वांग्याल (Sonam Wangyal) पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 1975 से उन्होंने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया।
वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल जम्मू-कश्मीर की कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके थे। उन्होंने लद्दाख क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और राज्य सरकार में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाली। राजनीति से जुड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद सोनम वांगचुक ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी और सामाजिक बदलाव, शिक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। उनका निधन 1998 में हुआ था।
लद्दाख प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर 2021 को सोनम वांग्याल की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी जिससे पुष्टि होती है कि उनका निधन 1998 में हुआ था। सोनम वांग्याल भी लद्दाख के अधिकारों के लिए सक्रिय आंदोलनकारी रहे। वर्ष 1984 में उन्होंने लद्दाख को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe-ST) का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर दो बार भूख हड़ताल की थी। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं लेह पहुंची थीं और उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया था। उन्होंने लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का आश्वासन भी दिया था।
Sonam Wangchuk Live Updates: सोनम वांगचुक की पत्नी कौन हैं?
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो सामाजिक उद्यमी (Social Entrepreneur), शिक्षाविद् और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) की सह-संस्थापक एवं निदेशक हैं। वह लद्दाख में ऑप्शनल और इनोवेशन बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से कार्य कर रही हैं।
Sonam Wangchuk Live Updates: मार्च में NSA वापस लिया गया
सितंबर 2025 में सोनम वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के आंदोलन का समर्थन किया। ये संगठन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षण और अन्य संवैधानिक गारंटियों की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे। केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी रहने के बावजूद उन्होंने वार्ता को ‘अनावश्यक रूप से लंबी और नतीजाविहीन’ बताते हुए असंतोष जताया।
बाद में यह आंदोलन हिंसक घटनाओं तक पहुंच गया। प्रशासन ने कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं और सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में ले लिया। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि बाद में मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने उन पर लगाया गया NSA हटा लिया।
Sonam Wangchuk Live Updates: कौन हैं सोनम वांगचुक?
सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ। शुरुआती शिक्षा लद्दाख में हुई जबकि आगे की पढ़ाई उन्होंने श्रीनगर और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (तत्कालीन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज) श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की।
वह इंजीनियर होने के साथ-साथ शिक्षा सुधारक, इनोवेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं। 59 वर्षीय सोनम वांगचुक पर्यावरण संरक्षण और अपने गृह क्षेत्र लद्दाख के हितों के लिए मुखर आवाज माने जाते हैं। वह लद्दाख को अधिक संवैधानिक संरक्षण दिलाने की मांग को लेकर भी कई जन आंदोलनों का नेतृत्व कर चुके हैं।
उन्होंने Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL) की स्थापना की और आर्टिफिशियल ग्लेशियर (Artificial Glacier) के रूप में प्रसिद्ध ‘आइस स्तूप’ (Ice Stupa) तकनीक विकसित की जिसके लिए उन्हें देश-विदेश में पहचान मिली।
उन्होंने साल 1988 में SECMOL की स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना और युवाओं को व्यावहारिक व सस्टेनेबल लाइफ स्किल से लैस करना है।
सोनम वांगचुक का ‘आइस स्तूप’ प्रोजेक्ट उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। इस टेक्नोलॉजी के तहत सर्दियों में पिघलते झरनों के पानी को शंकु (कोन) के आकार की बर्फीली संरचनाओं में जमा किया जाता है ताकि बसंत ऋतु में हिमालय के ऊंचाई वाले गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके।
दिल्ली पुलिस मुझे पीटा- अभिजती दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी हिरासत में लिया गया। अभिजीत दीपके ने एक्स पर कहा कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुझे पीटा और हिरासत में लिया।
Sonam Wangchuk Live Updates: सोनम वांगचुक एक वीडियो के जरिए कहा था, ”मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक ज़िंदा रहूंगा ताकि मैं आप सबके साथ संसद तक मार्च कर सकूं। और अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बनकर वापस आऊंगा।”