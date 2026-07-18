Abhijeet Dipke News: जंतर-मंतर पर एक महिला ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी, जिससे विरोध स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, पास में मौजूद लोगों ने महिला को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है।

अपने ऊपर स्याही फेंके जाने के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इमसें उन्होंने कहा कि नीला मेरा पसंदीदा रंग हैं। इससे पहले अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

#WATCH | Delhi: Moment when ink was thrown at the founding president of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, during the protest at Jantar Mantar pic.twitter.com/okqNkjXNC7 — ANI (@ANI) July 18, 2026

भूख हड़ताल पर बैठे दीपके

दीपके ने घोषण की, “उन्होंने उसे ऐसे उठाया जैसे अपराधियों को उठाया जाता है। उन्हें लगा कि सोनम सर के बिना आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। अब, उनकी जगह मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा।” उन्होंने आगे कहा, “सोनम जी को जिस तरह से ले जाया गया, वह न केवल शर्मनाक था। दिल्ली पुलिस ने उनके स्वास्थ्य के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। लेकिन अदालत ने कहा था कि (उन्हें भर्ती किया जाए) यदि उनकी हालत गंभीर हो। सोनम सर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी हालत स्थिर है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके स्वास्थ्य के सभी पहलू ठीक हैं।”

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती कराने की बात नहीं कही गई थी। गीतांजलि जे अंग्मो ने कहा, “दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में बस यह कहा गया था कि किसी व्यक्ति की सेहत सबसे जरूरी है और समय-समय पर उसकी निगरानी होनी चाहिए, अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं दिया गया था। इसलिए, यह हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है। अभी कोई इलाज नहीं चल रहा है। सिर्फ निगरानी और टेस्ट हो रहे हैं और हम असल में किसी बाहरी लैब से टेस्ट करवाने वाले हैं। क्योंकि वे हमारी मांगी गई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और वे जो आंकड़े बता रहे हैं, जैसे पोटैशियम का लेवल 2.9 तक पहुंचना, कल यह 4.3 था, तो आज यह इतना बदल नहीं सकता था। हम कोई भी दवा देने से पहले किसी दूसरी लैब से इसकी पुष्टि करना चाहते हैं।”

सोनम वांगचुक उपवास पर हैं- गीताजंलि अंग्मो

गीतांजलि अंग्मो ने आगे कहा, “सोनम वांगचुक अभी भी उपवास पर हैं। वह सिर्फ नमक वाला पानी ले रहे हैं जो वह पहले ले रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूं कि सरकार ने उन्हें यहां लाने की परवाह की, लेकिन आगे के कदम हम खुद उठाएंगे, इस मामले में सरकार के दखल की कोई जरूरत नहीं है। वह निश्चित रूप से कमजोर हैं।”

सोनम वांगचुक की सेहत के बारे में डॉक्टर सतीश लांबा ने क्या कहा?

सोनम वांगचुक की सेहत के बारे में डॉ. सतीश लांबा ने कहा, “मैं उनकी सेहत पर नजर रख रहा था। मुझे फोन पर बताया गया कि उन्हें जबरदस्ती सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। आज मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया, लेकिन उनकी देखरेख कर रहे डॉक्टर ने कुछ जानकारी दी। अभी उनकी हालत स्थिर है।”

डॉक्टर लांबा ने कहा, “फिलहाल हाइपोकैलिमिया का खतरा चिंता का विषय है। जब विरोध प्रदर्शन खत्म होने वाला था, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि स्वास्थ्य अधिकारियों को लगातार उनकी निगरानी करनी चाहिए। इसी वजह से शायद उन्हें विरोध स्थल से हटाया गया। हालांकि, उनकी पत्नी ने कहा कि वहां की व्यवस्था पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है।”

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दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने के लिए गुप्त प्लानिंग की थी। इसकी भनक पुलिस अधिकारियों के अलावा अन्य किसी को नहीं थी। यह सब दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के कार्यभार संभालने के एक दिन बाद हुआ। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…