कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को गोवा पहुंचे। यहां वे पार्टी के जनसंपर्क अभियान गोंय राखण यात्रा में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने गोवा में भी एसआईआर से जुड़ी कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त, पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री सो नहीं पा रहे हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दक्षिण गोवा के मडगांव में कांग्रेस की ‘गोंय राखण यात्रा’ में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पैदल यात्रा भी की। फिर मडगांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस ने इस यात्रा के तहत गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों जीतने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस ने इसे गोवा की जमीन, पहचान, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत बचाने का अभियान बताया है।

मुझ पर मानहानि के 45 से अधिक मामले चल रहे- राहुल गांधी

अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने एसआईआर में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा, “ज्ञानेश कुमार वोटों की चोरी को अंजाम देते हैं, अमित शाह इसे लागू करते हैं और नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे से पूरी योजना तैयार करते हैं। मुझ पर मानहानि के 45 से अधिक मामले चल रहे हैं, ये मामले अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों ने दर्ज कराए हैं।”

वोट चोरी पर क्यों नहीं कर रहे एफआईआर

आगे कहा, “इन 45 मामलों के बावजूद, मैं हर मौके पर यही कहता हूं कि नरेंद्र मोदी चोरी करते हैं, लेकिन इसे लेकर मुझ पर कोई केस दर्ज नहीं हो रहा क्यों आप जानते हैं? मैं बताता हूं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मामला दर्ज हुआ तो एक कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें वह खुद ही फंस जाएंगे।”

#WATCH | Margao, Goa | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "…In Delhi, there is a man named Gyanesh Kumar—he cannot sleep at night; he finds no rest. Neither can Modi-ji nor Amit Shah. They know that, sooner or later, the Congress party will hold them to account and ensure justice… pic.twitter.com/BSzxJqaBSc — ANI (@ANI) October 18, 2026

वोट चोरी करें तो आप इन्हें पकड़ो- राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, “ये विपक्ष के वोट काटते हैं अपने वोट बढ़ाते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में अपने समर्थकों को लाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने समर्थकों को लाते हैं। इसलिए आपको चुनाव के दौरान बहुत सावधान रहना होगा। आप (कांग्रेस के कार्यकर्ता) संविधान के रखवाले हैं और ये आप की जिम्मेदारी कि ये वोट चोरी करें तो आप इन्हें पकड़ो।”

ज्ञानेश कुमार रात को सो नहीं पा रहे- राहुल

राहुल ने कहा, “दिल्ली में ज्ञानेश कुमार रात को सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आती, उन्हें चैन नहीं मिलता। न तो पीएम मोदी और नहीं अमित शाह को नींद आ रही क्योंकि वे जानते हैं कि किसी न किसी दिन आज नहीं तो कल कांग्रेस उनसे जवाब मांगेगी और न्याय होगा।”

आगे कहा, “नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार जानते हैं कि कांग्रेस से ये लोग नहीं बच सकते हैं क्योंकि हम संविधान के रखवाले हैं और ये हमारा धर्म है। जब इन लोगों ने वोट चोरी की, संविधान पर आक्रमण किया तो उन्होंने हमारे धर्म पर आक्रमण किया और हम इसे स्वीकार नहीं करने वाले। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता ध्यान से यह बात सुनें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को न्याय का सामना करना पड़ेगा। और उन्हें अपने किए की कीमत भी चुकानी होगी।”

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लखनऊ में दशहरे से पहले लगाए गए होर्डिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। होर्डिंग में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अमेरिका के उद्यमी एलन मस्क समेत कई लोगों को रावण के दस सिरों के रूप में दिखाया गया है। ये होर्डिंग ‘सनातन रक्षा संगठन’ की ओर से लगाए गए हैं। होर्डिंग पर ‘रावण, सनातन भारत के शत्रु’ शीर्षक लिखा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें