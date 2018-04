पालतू जानवर ने हद से ज्यादा ‘फूंका’ गांजा, आधी रात को मालकिन लेकर भागी फायर स्टेशन

अगर आपके घर में भी कोई पालतू जानवर है तो जरा उस पर नजर रखा कीजिए। आपकी अनदेखी में वह कुछ भी खा-पी सकता है। कुछ भी से मतलब है कि घर में रखा नशीला पदार्थ या अन्य चीजें जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसा ही एक मामला अमेरिका में देखने को मिला है। पालतू जानवर ने घर में रखे गांजे का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उसकी जान पर बन आई। आधी रात को जब इस बारे में उसकी मालकिन को पता चला तो वह उसकी तबीयत बिगड़ते देख परेशान हो गईं। फौरन इलाज के लिए वह उसे नजदीक के फायर स्टेशन लेकर भागी थीं।

यह अजीबोगरीब घटना इंडियानापोलीस शहर की है। ‘डब्ल्यूटीएचआर न्यूज’ को वेन टाउनशिप फायर कैप्टन माइक प्रुइट ने बताया कि फायरहाउस पर कई बार डोरबेल बजाई गई थी। फायर फाइटर्स इसके बाद समझ गए थे कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है। वे बाहर गए तो पता लगा कि कहीं आग नहीं लगी है, बल्कि एक महिला अपने पालतू रकून को लेकर परेशान थी, जिसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। जांच में पता लगा कि पालतू जानवर ने हद से अधिक मात्रा में गांजा पी लिया था।

(फोटोः Freepik)

रकून उत्तर अमेरिका में मिलने वाला मध्यम आकार का जानवर होता है। यह रात में जागता है और इसका शरीर बालों से ढका होता है। फायर कैप्टन के अनुसार, रकून बेहद सुस्त नजर आ रहा था। उसकी हरकतें ठीक वैसी ही थीं, जैसे इंसान गांजा पीने के बाद करते हैं। बदकिस्तमी से फायर फाइटर्स इस मामले में कुछ भी नहीं कर सके। बाद में महिला को रकून को अपने साथ घर ले जाना पड़ा, जहां वह सो गया।

Story of the day! Our FF’s at Station 82 were awakened at 2 am last week to a person seeking treatment for her pet Raccoon. What was his illness you ask? The raccoon had smoked too much weed. Yes! It happened! As much as we love animals, there wasn’t much they could do. pic.twitter.com/lypHvrBZSJ

— Wayne Twp Fire Dept (@Waynetwpfire) April 16, 2018