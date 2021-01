शेरनी से जब हुआ कुत्ते का सामना, बेखौफ हो खदेड़ने लगा; देखें गुत्थम-गुत्थी का VIDEO

अक्सर वन्य जीवों से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आती रहती हैं जो कभी-कभी हमें चौंका देती हैं। अब एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर काफी शेयर की जा रही है। इस वीडियो में कुत्ते और शेरनी की लड़ाई का चौंका देने वाला सीन नजर आ रहा है। दरअसल एक जंगल में एक कुत्ते का सामना शेरनी से हो जाता है। शेरनी कुत्ते पर हमला कर देती है। लेकिन यह कुत्ता अपने से कई गुना भारी और खतरनाक शेरनी से बिल्कुल नहीं डरता और उससे भिड़ जाता है।

वीडियो में नजर आ रहा है कि शेरनी दहाड़ मारकर कुत्ते पर हमला करती है। लेकिन शेरनी के सामने कद-काठी में छोटा नजर आ रहा कुत्ता शेरनी से लड़ने लगता है। कुत्ता भी शेरनी को लगातार भौंकता है। एक बार तो शेरनी कुत्ते के इस आक्रामक अंदाज को देख कर पीछे भी हट जाती है।

दोनों में 2 बार भिड़ंत होती है और कुत्ता दिलेरी से शेरनी का सामना करता है। इसके बाद कुत्ता बड़े ही आराम से वहां से निकल जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद वीडियो में एक अन्य शेरनी भी नजर आती है। दोनों शेरनियां इसके बाद उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में वो कुत्ता जंगल की तरफ चला जाता है। वीडियो को देखने से पता चला है कि जिस वक्त कुत्ते और शेरनी की यह भिड़ंत हुई थी उस वक्त वहां खुली जीप पर कुछ लोग जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे थे और यह लोग भी यह नजारा देखने के लिए अपनी गाड़ी रोक कर खड़े हो जाते हैं।

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021