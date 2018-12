सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक-युवतियां राजनीति को लेकर पूछे गए कुछ गलत सवालों के मजेदार जवाब देखे जा रहे हैं। वीडियो को फनी बनाने के लिए उसे उसी तरह एडिट भी किया गया है। यह वीडियो नीशीथ शरण नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है। वीडियो में कुछ इस तरह के सवाल लोगों के बीच जाकर पूछे गए- राजस्थान में कांग्रेस जीत गई है तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी वहां का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेंगे? एमपी में बीजेपी हार गई है तो आपको क्या लगता है कि वहां का जो राष्ट्रपति है उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? एमपी का राष्ट्रपति पता है आपको? यूपी का राष्ट्रपति कौन है? दिल्ली का राष्ट्रपति कौन है अभी? दिल्ली का राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन है? बिहार का प्रधानमंत्री कौन है? केजरीवाल कौन है?

इस तरह सवालों पर जनता के फनी जवाबों के बाद अंत में वीडियो में रेडियो जॉकी रौनक दिखाई देते हैं। वीडियो को लेकर कमेंट्स की बाढ़ सी आई है। राजदीप नाम के यूजर ने लिखा, ”चिंता मत करिए, वे सामाजिक विज्ञान, जेंडर स्टडीज और पत्रकारिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।”

Don’t worry ..they will do well in social science, gender studies or journalism.

किरन प्रकाश गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा, ”अब हम कह सकते हैं कि आजादी के 72 वर्षों बाद भी हम कितने बहुत पीछे हैं।”

Now we can establish why after 72 years of independence we are lagging far behind.

एक यूजर ने लिखा, हे भगवान

एमपी शर्मा ने लिखा, ”अगर मिस्टर मोदी यह देख लें तो वह इसरो से कहकर उन्हें बाहरी कक्षा में ले जाने को कह दें। ये वही युवा हैं जो सरकारी नौकरियों, बेरोजगारी भत्ता और आरक्षण आदी के लिए चिल्लाते रहते हैं।”

If Mr Modi sees this he may ask ISRO to put him in outer Orbit….

it is these Youngsters who keep shouting for Govt’s Job, Unemployment Allowance and reservations etc.

— M P Sharma (@mpsharma56) December 20, 2018