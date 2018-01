VIDEO: मिया खलीफा पर रेसलर ने किया ऐसा वार कि निकल गए आंसू

मिया खलीफा ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (डब्ल्यूडब्ल्यूई) पर बड़ा हमला बोला है। उन्हें इसे नकली बताया है। हालांकि, इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हो रही है। दरअसल, बीते हफ्ते वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में थीं, जहां उनका सामना मशहूर फीमेल रेसलर थंडर रोजा से हुआ था। रविवार (21 जनवरी) को अमेरिका के टेक्सास में मिया को रेसलर ने छाती पर करारा तमाचा जड़ा था। मिया असल में अपने हाथ रेसलिंग में आजमाना चाहती थीं। यही कारण है कि वह रिंग में जा पहुंची थीं, लेकिन उनके सारे प्रयास बेकार साबित हुए। ऐसा इसलिए, क्योंकि रोजा बार-बार उनके सीने पर तमाचे और घूंसे मार रही थीं। वे इतनी आक्रामक हो चुकी थीं कि मिया के आंसू निकल आए थे।

मिया ने घटना के बाद इसका वीडियो भी अपने टि्वटर अकाउंट से शेयर किया। एडल्ट एक्ट्रेस ने क्लिप के साथ लिखा, “आप मुझे रोते देखना चाहते हैं। थंडर रोजा ने मुझे रेसलिंग के क्रैश कोर्स से दो-चार कराया, लेकिन मैं उसमें पास नहीं हो सकी।”

