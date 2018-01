बीच सड़क पर गाड़ी ने महिला को दो बार रौंदा, फिर भी बची जान, सामने आया VIDEO

चीन में सड़क पार कर रही महिला हादसे का शिकार हो गई। पीछे से आ रही गाड़ी ने उसे पहले टक्कर मारी। यही नहीं, कार ने उसे दो बार रौंदा। हादसा पहली बार ड्राइवर की गलती से हुआ, जबकि दूसरी बार उसे रौंदने का कारण ड्राइवर का हैंड ब्रेक न लगाना बना। अच्छी बात यह रही कि यह सब होने के बाद भी उसे कुछ हुआ नहीं। हादसे में उसे मामूली चोटें आई हैं। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जो अब सामने आई है। टि्वटर पर इसे चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (सीजीटीएन) ने शेयर किया, जिसके बाद से लोग इसे जमकर वायरल कर रहे हैं। यह मामला यहां के लियानयुंगांग का है। 27 दिसंबर को मिस नान चौराहे पर सड़क पार कर रही थीं। अचानक पीछे से एक सफेद कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। 44 सेकेंड्स की वीडियो क्लिप में महिला सड़क पार कर रही होती है। पीछे से आ रही एक कार उसे इसी दौरान टक्कर मारती है।

हादसे में महिला कार के बोनट से लड़ते हुए अगले हिस्से के नीचे आ जाती है। कार के अंदर बैठा शख्स इसके बाद फौरन बाहर निकलता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह गाड़ी के अगले हिस्से को उठाकर महिला को निकाल रहा होता है। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने भी जब उसे देखा तो वे भी मदद करने वहां पहुंचे। महिला को गाड़ी के नीचे से निकालने के कुछ पलों बाद उस गाड़ी दोबारा उसे रौंद देती है। बाहर खड़ा वही (कार से निकला) शख्स चिल्लाकर नाराज हो रहा होता है।

ऐसा इस वजह से हुआ, क्योंकि उसने गाड़ी से निकलने के बाद हैंडब्रेक नहीं लगाए थे। पूरे घटनाक्रम के दौरान गाड़ी के अंदर उसका नाती भी थी, जिसने अचानक गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। यही वजह थी कि महिला को दोबारा कार ने रौंद दिया। पीड़िता की पहचान मिस नान के रूप में हुई है। अच्छी बात है कि वह फिलहाल ठीक हैं। हादसे के बाद उन्हें मामूली चोटे आई हैं, जिसके लिए उन्होंने दवा-पट्टी कराई है। देखें वीडियो-

Driver rescues woman he runs over, only for her to be run over again since he forgot to pull the handbrake. Fortunately, she doesn't sustain any major injuries pic.twitter.com/mZmwX4rRC0

— CGTN (@CGTNOfficial) January 13, 2018