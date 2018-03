2020 टोक्यो ओलिंपिक खेलों के लिए जापान ने अभी से कमर कस ली है। यहां की कंडोम बनाने वाली कंपनियां इसके लिए अल्ट्रा थिन (बेहद पतला) कंडोम तैयार करने में जुटी हैं। वे टोक्यो ओलिंपिक को अपने अल्ट्रा थिन उत्पाद दुनिया भर के सामने पेश करने के लिए सुनहरे अवसर के रूप में देख रही हैं। आपको बता दें कि ओलिंपिक खेलों के दौरान प्रतियोगियों को मुफ्त में कंडोम बांटे जाते हैं, ताकि दुनिया के सबसे फिट एथलेटिक्स में सुरक्षित सेक्स को बढ़ावा मिले। जापानी कंडोम कंपनियों मानकर चल रही हैं कि 0.01 एमएम अल्ट्रा थिन कंडोम को उपभोक्ताओं के सामने लाने का सबसे अच्छा प्लैटफॉर्म ओलंपिक खेल ही होंगे। ये बेहद महीन किस्म के कंडोम पॉलीयूरीथेन से बने होंगे। खास बात है कि जिन लोगों को लैटेक्स से अलर्जी से होती है, वे इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे।

सागामी रबड़ इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ प्रबंधक और प्रवक्ता हिरोशी यामाशिता ने इस बारे में कहा कि सिर्फ जापान की कंपनियां ही वर्तमान में 0.01 से 0.02 एमएम जितने पतले कंडोम बना रही हैं। टोक्यो में ओलंपिक खेलों को हम महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहे हैं, जो दुनिया को हमारी उच्च प्रौद्योगिकी से रू-ब-रू कराएगा।

