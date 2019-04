VIDEO: जिसने खाया जितना थप्पड़ वो बना विजेता, बड़ी अजीबोगरीब है यह प्रतियोगिता

ज्यादा से ज्यादा थप्पड़ बर्दाश्त करो और बन जाओ विजेता। रूस के क्रास्नोयासर्क में कुछ दिनों पहले बड़ी ही अजीबोगरीब पुरुष थप्पड़ चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। संभवत: यह विश्व की पहली ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को जोरदार थप्पड़ मार रहा था। दरअसल यह चैम्पियनशिप यहां आयोजित साइबेरियन पावर शो का एक हिस्सा था। इस खेल के नियम के मुताबिक दो पुरुष खिलाड़ियों को एक टेबल के विपरित छोर पर खड़ा कर दिया गया था और दोनों खिलाड़ी बारी-बारी से एक-दूसरे को जोरदार तमाचा जड़ रहे थे। मुकाबला जीतने के लिए एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को तब तक थप्पड़ मारना था जब तक कि वो हार ना मान जाए। खास बात यह भी है कि इस खेल में किसी खिलाड़ी को अपना बचाव करने की अनुमति नहीं थी। यानी कोई भी खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा तमाचा खाकर ही इस खेल का विजेता बन सकता था।

इस थप्पड़ प्रतियोगिता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि दो लोग एक दूसरे को जोरदार तमाचे जड़ रहे हैं। इस दौरान एक शख्स तमाचा खाकर बेहोश भी हो जाता है। वासिली कामोट्सकी नाम का एक शख्स अपने प्रतिद्वंदी को इतनी जोरदार तमाचा मारता है कि वो बेहोश हो जाते हैं। वहां मौजूद लोग किसी तरह उन्हें संभाल रहे हैं। हालांकि वासिली पर अपने विरोधी के तमाचे का कोई खास असर नहीं होता है। वासिली अपने विरोधी को तमाचे से चित कर यह प्रतियोगिता जीत लेते हैं। ‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल इस प्रतियोगिता के विजेता वासिली कामोट्सकी को इनाम के तौर पर 30,000 रूसी रूबल दिए गए हैं।

Meanwhile in Russia…the ‘male slapping championships’ took place in Krasnoyarsk. The winner, Vasiliy Kamotskiy (left) took home 30,000 rubles (£350) pic.twitter.com/aXQkMkmbd6

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 19 March 2019