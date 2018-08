VIDEO: देखते-देखते सांप, बिच्छू और सेंटीपेड को जिंदा निगल गई ये मछली

एक छोटी सी मछली सांप, बिच्छू और कनखजूरे को देखते ही देखते निगल गई। इस मछली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मछली का नाम pufferfish है। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि pufferfish को एक सेप्टिकटैंक में रखा गया है। थोड़ी ही देर बाद इस टैंक में एक कनखजूरे को डाला जाता है। पानी में कनखजूरे (centipede) के आते ही pufferfish उसपर टूट पड़ती है और देखते ही देखते उसे चट कर जाती है। इसके बाद इसमें एक बिच्छू को डाला जाता है। pufferfish पलक झपकते ही इस बिच्छू को भी खा जाती है। इसके बाद एक सांप इस सेप्टिकटैंक में डाला जाता है। लेकिन pufferfish को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस सांप को एक ही बार में दबोच लेती है और अपना निवाला बना लेती है।

pufferfish का यह वीडियो reddit ने शेयर किया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक कई लोगों ने देखा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में pufferfish की 120 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी लगभग सभी प्रजातियों को जहरीला माना जाता है। कहा जाता है कि जिस pufferfish का रंग जितना ज्यादा चटकीला होता है वो उतनी ही जहरीली होती है। इस मछली के दांत भी काफी नुकीले होते हैं।

A puffer fish will eat all your nightmares. pic.twitter.com/qYKFAQWdNl

