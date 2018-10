हेडलेस चिकन: समुद्र में दिखा बिना धड़ वाला ‘मुर्गा’, देखें वीडियो

समुद्र के अंदर की दुनिया भी बड़ी रोमांचकारी होती है। समंदर की गहराइयों में ऐसे कई समुद्री जीव रहते हैं जिन्हें देखने के बाद कई बार हमें हैरानी भी होती है। हाल ही में इन अथाह गहराइयों में एक ऐसा जीव नजर आया है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया ने इस जीव को ‘Headless Chicken Monster’ नाम दिया है। इस अनोखे जीव का एक वीडियो भी इस वक्त काफी वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो को दक्षिणी समुद्र के आसपास बनाया गया है।

वीडियो में यह जीव बड़ा और लाल रंग का नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस जीव का सिर गायब है। खोजकर्ताओं ने जब इस समुद्री जीव का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो यह जल्दी ही वायरल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने इस जीव को फिल्माने के लिए खास तरह के कैमरे का इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया पर इस जीव का वीडियो वायरल होते ही लोग इसके बारे में अंदाजा भी लगाने लगे।

Behold the majestic “headless chicken monster” or Enypniasties eximia, spotted recently in the Southern Ocean for the first time on an Australian fisheries camera. https://t.co/jQHv5L0uE3 pic.twitter.com/ZeChEiivCy — Antarctic Division (@AusAntarctic) October 20, 2018

God really does release a new Pokémon every so often. It’s fascinating. https://t.co/cHqOXsCUjT — Juicy Gentlman (@DariusAmore) October 22, 2018

“The animal, also nicknamed the ‘Spanish dancer’…” https://t.co/MEWWF2jtBR — Nathania Johnson VOTED (@nlj) October 22, 2018

The ocean terrifies and fascinates me all at once. https://t.co/EfbYJSrItW #headlesschickenmonster — Adam Zucker (@popart84) October 22, 2018

And speaking of Antarctic marine animals that need protecting… check out this unique video of a deep-sea sea cucumber Enypniastes eximia, affectionately known as the ‘headless chicken monster’, filmed in Antarctic waters for the 1st time https://t.co/J7MsHepUlW pic @AusAntarctic pic.twitter.com/BGRCdXfITq — The Antarctic Report (@AntarcticReport) October 21, 2018

आपको बता दें कि जिस जीव को सोशल मीडिया ने ‘Headless Chicken Monster’ का नाम दिया है दरअसल वो एक Deep-Sea Cucumber है। इसका वैज्ञानिक नाम Enypniasties Eximia है। सबसे पहले इस जीव को साल 2017 में मेक्सिको की खाड़ी में देखा गया था। उसके बाद अब इसे हाल ही में फिल्माया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App