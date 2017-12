इस आइलैंड पर बन चुकी है 300 से ज्यादा जहाजों की कब्र

These short days have me missing summer. This sunset was taken on Sable Island on the longest day of the year. . . . . . . . . #discoverhalifax #explorecanada #canada #paradise #visitnovascotia #novascotia #natgeo #love #beautiful #happyplace #nature #photography #naturephotography #travel #traveller #northamerica #sableisland #wildhorses #beach #ocean #atlanticocean #sableislandhorses #travelphotography #tlpicks #sunset #sunrise_and_sunsets_aroundworld #beautifuldestinations #canonphotography

A post shared by CP (@claire.r.parsons) on Nov 22, 2017 at 6:28pm PST