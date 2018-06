ऐसे वक्त में जब पूरा उत्तरी भारत सूरज के कहर से तप रहा है, डॉक्टर लोगों को धूप से बचने के उपाय समझा रहे हैं। हरियाणा के एक शख्स के लिए ये सारे तरीके और सलाह बेमानी हैं। वह इन दिनों भारी ठंड लगने से परेशान हैं। चौंकिए मत, आप ठीक पढ़ रहे हैं। हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में रहने वाले संतराम बचपन से ही इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कई डॉक्टर अभी तक उनकी इस अनोखी बीमारी की वजह नहीं समझ सके हैं।

दरअसल महेंद्रगढ़ जिले के गांव देरोली के रहने वाले संतराम पेशे से किसान हैं। उन्हें बचपन से ही बेहद अजीब सी समस्या है। उन्हें गर्मी के मौसम में सर्दी का अनुभव होता है जबकि भयंकर जाड़े में उन्हें भारी पसीना आता है और गर्मी महसूस होती है। यानी कि जून की इस तपती गर्मी में अगर आप संतराम से मिलें तो वह आपको दो स्वेटर पहनकर भरी धूप में आग तपते हुए दिख जाएंगे।

Mahendragarh: Man, named Santram, says he feels cold during summers & hot during winters, adds that he uses blankets during hot summer months & eats ice in winters. Locals in his village Deroli say he has been doing this since childhood. #Haryana pic.twitter.com/MpzttaUOsu

— ANI (@ANI) June 14, 2018