बीच बाजार सड़क पर हुई कबूतर और अजगर की भिड़ंत, जानिए कौन पड़ा भारी

लंदन की सड़क पर एक कबूतर और अजगर की खतरनाक भिड़ंत हो गई। ईस्ट लंदन के भीड़भाड़ वाली सड़क पर खुलेआम अजगर और कबूतर की इस भिड़ंत को देखकर आसपास से गुजर रहे लोग एक बार तो ठिठक गए। इस सांप और परिंदे की लड़ाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक अजगर ने कबूतर को शिकंजे में ले रखा है। कबूतर अजगर की पकड़ से छूटने की भरपूर कोशिश कर रहा है।

देव फावबर्ट नाम के एक शख्स ने इस फाइट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि ‘एक अजगर कबूतर को लेटोस्टोन की सड़कों पर खा रहा है। लंदन लाइफ।’ जानकारी के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद एक पुलिस अधिकारी मौके का जायजा लेने भी वहां पहुंचा था। लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका है कि अजगर ने कबूतर के साथ क्या किया? बाद में इस अजगर को वन विभाग ने पकड़ लिया। Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (आरएसपीसीए) के इंस्पेक्टर रेबका बेडसन ने कहा कि मैं यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हूं कि आखिर वो इस खतरनाक मुसीबत में फंसा कैसे?

Just a python eating a pigeon on Leytonstone High Road #londonlife pic.twitter.com/pFJDCAwVpG — Dave Fawbert (@DaveFawbert) August 4, 2018

अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें नजर आ रहा था कि तीन लोग एक कुत्ते को अजगर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वीडियो में नजर आ रहा था कि अजगर ने पानी में कुत्ते को पकड़ रखा था। तीन लोगों ने मिलकर पहले अजगर को पानी से बाहर निकाला। लेकिन फिर भी अजगर कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने उनपर लाठी से वार किया। इसके बाद अजगर की पकड़ ढीली पड़ी और उसने कुत्ते को छोड़ दिया।

Men saves Dog from Python Attack pic.twitter.com/rmOqYJ7FLa — Ken Rutkowski (@kenradio) July 29, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App