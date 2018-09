OMG!! टूथपिक से नहीं चिड़िया की चोंच से दांत साफ करता है ये शख्स, वायरल हो रहा वीडियो

खाना खाने के बाद कई बार हमारे दांतों में खाने के कुछ अत्यंत ही छोटे टुकड़े फंसे रह जाते हैं। अक्सर आप इन फंसे हुए टुकड़ों को निकालने के लिए अलग-अलग तरह के टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं। यह टूथपिक बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन क्या आपने किसी को अपने दांतों में फंसे खाने को निकलने के लिए परिंदों का इस्तेमाल करते हुए देखा है? इंटरनेट पर पिछले कुछ दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स दांत में फंसे खाने के निकालने के लिए एक छोटी सी चिड़िया का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शेख के हाथ में छोटी सी चिड़िया है। शेख जब कभी अपना मुंह खोलता है यह चिड़िया अपनी चोंच से उसके दांत में फंसे खानों को निकालने लगती है। चिड़िया अपनी चोंच से शेख के दातों को साफ कर देती है।

इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सऐप पर धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है। अब तक कई लोगों ने इस वीडियो को देखा है। यह वीडियो कहां का है और वीडियो में नजर आ रहे शेख कौन हैं? अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में नजर आ रही यह चिड़िया woodpecker प्रजाति की है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ऐसे शौक आम तौर पर अमीर लोग ही रखते हैं। woodpecker प्रजाति की इस चिड़िया को कई लोग पालतू बनाते हैं और उनका इस्तेमाल अपने ऐसे अजीबोगरीब शौक को पूरा करने के लिए करते हैं।

U would have seen lots of toothpicks… But a *Sheiks toothpick*… bet u never seen one like this before! #ArabsGotTalent @Atheist_Krishna @FrustIndian @IAmSteveHarvey @JimCarrey @rishibagree @elonmusk @virendersehwag @Being_Humor pic.twitter.com/dmQQ6LEUQv

— Jag (@imrealjag) September 16, 2018