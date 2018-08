विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हाल ही में एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई है। इस तस्वीर के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि एक सूअर ने इंसान की तरह दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया है। इससे संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। यह वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुई है कि कई लोग इसे सही समझकर इसे अपने व्हाट्सऐप पर भी शेयर करने लगे है। यह भी कहा जाने लगा कि जन्म के बाद इंसान जैसे दिख रहे सुअर के बच्चे की मौत हो गई। लेकिन अब इस तस्वीर की असली सच्चाई सामने आ गई है। पहली नजर में देखने पर ऑरिजनल लग रहे इस तस्वीर की कहानी जांच-पड़ताल में बिल्कुल गलत पाई गई है। आप भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि किसी सुअर ने इंसान जैसे दिखने वाले बच्चे को जन्म नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित दिखाई जा रही सभी खबरें, फोटो और वीडियो फेक हैं।

A pig delivered a baby with mixed features of man and pig yesterday at siddipet district.. pic.twitter.com/xtnv80PygE — Akhil gaddam (@Akhilgaddam8) July 27, 2018

A pig in kakamega has delivered a baby boy.When will jesus come ? pic.twitter.com/cVOUo7yWvI — Wenisa (@WenisaKenya) July 26, 2018

Pig delivers a baby boy: Residents of Muranga are shocked after a pig delivered a creature that resembles a human being Photo Courtesy: VEnesa news. pic.twitter.com/Kb3yBmA0fS — Gabriel Munyoki (@Gmmunyoki) July 26, 2018

Is this real ? Wtf am I looking at ? Voodoo https://t.co/0BRbRj1DWd — Goddess (@NiecyBonita) July 27, 2018

यह है असली कहानी: इस फेक इमेज के पीछे की सच्चाई यह है कि जो अद्भुत बच्चा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है वो दरअसल रबर और सिलिकन से बना हुआ है। इटली के मशहूर आर्टिस्ट लायरा मैगानुको ने इस मॉडल को तैयार किया है। इस मॉडल को उन्होंने अपने शॉप में बिकने के लिए लगाया था। खास बात यह है कि यह मॉडल पहले ही बिक चुका था। सिलिकन के कई टुकड़ों और पेस्ट को मिलाकर इस मॉडल को तैयार किया गया है। इस पेस्ट को शरीर और सिर का आकार दिया गया है। इस मॉडल को आसानी से फोल्ड किया जा सकता है। यह काफी मुलायम सिलिकन है।

इस मॉडल की तस्वीर लायरा मैगानुको के इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गई है। कहा जा रहा है कि वीडियो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ही लिया गया है। आप गूगल पर जाकर इस तस्वीर की सच्चाई की जांच कर सकते हैं। गूगल पर मुलायम सिलिकन से बनी कई ऐसे मॉडलों की तस्वीरे हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App