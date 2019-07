Video: अमेरिकी सड़क पर होने लगी डॉलर की बारिश, गाड़ियों से उतरकर लोग उठाने लगे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर भारी बारिश की कमी से जूझ रहे हैं मगर अमेरिका के अटलांटा शहर के लोगों को डॉलर की बरसात ने चौंका दिया। दरअसल 1,75,000 डॉलर (करीब 1.19 करोड़ रुपए) लेकर जा रहे एक ट्रक का दरवाजा खुल गया और सड़क पर डॉलर की बारिश होने लगी। बिजनेस टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक चलते ट्रक का लॉकर खुलने की वजह से डॉलर छह लेन के रोड पर उड़ने लगे। इनमें से कुछ पैसे जंगल में उड़ गए या नालियों में बह गए।

हवा में उड़ते हुए डॉलर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कई लोगों ने डॉलर की बरसात होते देख अपनी गाड़ी रोक दी और नोट उठाने लगे। हालांकि बाद में सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। 911 पर फोन कर किसी ने पुलिस को सूचना दी कि 15 से ज्यादा लोगों ने अपने वाहन सड़क पर रोककर ट्रक के लॉकर से गिरे डॉलर उठा लिए।

मामले में डनवुडी पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि बख्तरबंद कार चालक ने कहा कि गाड़ी चलाते समय साइड का दरवाजा खुला हुआ था पैसे हवा में उड़ रहे थे। हालांकि बाद में पुलिस और बख्तरबंद वाहन के चालक कुछ ही डॉलर इकट्ठा कर सके मगर बहुत सी नगदी लोगों से वापस ले ली गई। मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है और उन लोगों को एक नोटिस भी जारी किया है जिन्होंने हाईवे से डॉलर उठाए।

जांच में जुटी पुलिस ने बताया, ‘हम मामले को समझते हैं मगर यह एक चोरी ही है। अगर डॉलर वापस कर दिए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति से आपराधिक चार्ज हटा लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक छह लोगों ने ही 4,400 डॉलर (3 लाख रुपए) वापस किए हैं।’

