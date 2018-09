सोशल मीडिया पर पांडा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पांडा एक झूले पर चढ़ने की कोशिश करता हुए देखा जा रहा है। पांडा लगातार असफल होने के बावजूद झूले पर चढ़ने का प्रयास करना बंद नहीं करता है, यह बात लोगों का ध्यान खींच रही है। हालांकि, इस वीडियो को ट्वीट करने वाले पॉल ब्रोंक नाम के यूजर ने कैप्शन में इसे बुरे दिन से जोड़कर उदाहरण दिया है। इस वीडियो को मंगलवार (4 सितंबर) को ट्वीट किया गया था, खबर लिखे जाने तक इसे ढाई लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था। करीब साढ़े 13 हजार लोगों ने इसे लाइक किया था, साढ़े पांच हजार लोगों ने रीट्वीट किया था और सैंकड़ों कमेंट्स आ चुके थे। इतनी कम अवधि में भारी तादाद में लोगों के द्वारा पांडा के इस वीडियो को देखा जाना बताता है कि यह देखने में भले ही मामूली और मनोरंजन के लिहाज से मजेदार वीडियो लगे लेकिन सबक बड़ा देता है। सबक यह कि जीवन में कितनी ही बार कठिनाइयों के चलते गिरना क्यों न पड़े लेकिन ऊपर उठने के लिए प्रयास थमना नहीं चाहिए। यह बात सफलता का मूल मंत्र साबित हो सकती है। न जाने कितने की दार्शनिकों, विचारकों और बुद्धिजीवियों ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है।

पांडा का यह वीडियो किस जगह का है और कब शूट किया गया, इस बात का जिक्र पोस्ट में नहीं किया गया है लेकिन इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के आधार पर पता चलता है कि पाडां मूल रूप से दक्षिण मध्य चीन के निवासी माने जाते हैं। पांडा भालुओं की ही एक नस्ल होती है, इसलिए उन्हें पांडा बीयर और जायंट पांडा के नाम से भी जाना जाता है। पांडा मांसाहारी जानवरों की श्रेणी में आते हैं लेकिन भोजन के लिए ये 99 फीसदी बांस के सेवन पर निर्भर करते हैं।

Just in case you're having a bad day, here's a panda trying to get in a hammock. pic.twitter.com/yftjYnfHZr

— Paul Bronks (@BoringEnormous) September 4, 2018