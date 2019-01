OMG! जानिए क्यों 21 करोड़ रुपए में बिकी यह समुद्री मछली

समुद्र के नीचे मछलियों की ऐसी कई प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें लेकर हमारी उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। आज हम जिस मछली की बात यहां कर रहे हैं उस मछली की कीमत लगी है 21 करोड़ रुपए। जी हां, समुद्र में पाई जाने वाली इस अत्यंत ही दुर्लभ मछली को 21 करोड़ रुपए में बेचा गया है। जाइंट टूना मछली एक लुप्तप्राय प्रजाति है। इस मछली को हाल ही में समुद्र में पकड़ा गया और जापान में इसकी नीलामी हुई। नीलामी के दौरान सुशी टायकून कियोशी किमुरा ने इस मछली को 31 लाख डॉलर यानी करीब 21 करोड़ 55 लाख 27 हजार 500 रुपए में खरीदा। करोड़ों रुपए में बिकी इस ब्लूफिन टूना फिश का वजन 278 किलोग्राम बताया जा रहा है।

बता दें कि टोक्यो के मछली बाजार में टूना फिश की नीलामी की गई। जापान की मशहूर कंपनी सुशी के मालिक ने इस मछली को खरीदने के लिए नीलामी के दौरान सबसे ऊंची बोली लगाई। जापान के Tsukiji नाम के मार्केट से इस मछली को खरीदा गया है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा मछली बाजार भी कहा जाता है। कियोशी इससे पहले भी साल 2013 में इसी प्रजाति कि मछली को 155 मिलियन में खरीद चुके थे, जिसके बाद अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए कियोशी ने 333.6 मिलियन येन में इसे खरीद लिया।

Kiyomura Co’s President Kiyoshi Kimura, who runs a chain of sushi restaurants Sushi Zanmai, poses as he prepares to cut a 278kg bluefin tuna, priced with a 333,600,000 yen bid at the Toyosu fish market’s first tuna auction this year, at his sushi restaurant pic.twitter.com/9WJWUKOThw

— Economic Divide (@ED_Program) January 5, 2019