सिटी ऑफ डेड: इस जगह जो गया नहीं लौटा जिंदा, इमारतों में दफन हैं लाशें

हमने कई डरावनी जगहों के बारे में अलग-अलग बातें सुनी हैं। इनमें से कुछ जगहों के बारे में लोग आज भी यहीं मानते हैं कि यह जगह काफी खौफनाक है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताएंगे, जिसको लेकर कई लोगों को मानना है कि जो भी इस बेहद ही खतरनाक जगह पर गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। यह कहानी है कि रूस के एक गांव की। इस गांव के बारे में कुछ लोगों का यह कहना है कि यहां जो भी एक बार जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। इस जगह को गहराई से समझने के लिए यहां वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है।

यह गांव रूस के नॉर्थ ओसेटिया में स्थित है। इस गांव का नाम Dargavs है। कहा जाता है कि यह सिर्फ मरे हुए लोग ही रहते हैं। यह गांव 5 लंबी-लंबी पर्वतों के बीच स्थित है और इन पहाड़ों पर पत्थरों से बनी अनगिनत झोपड़ियां भी हैं। हालांकि यह गांव काफी खूबसूरत है और किसी को भी यहां जाने में डर नहीं लगेगा। लेकिन इस गांव को नाम दिया गया है ‘City of the Dead’, जहां सिर्फ मृत शरीर रहते हैं। यह माना जाता है कि स्थानीय लोग इन झोपड़ियों में अपने रिश्तेदारों के शवों को रखते हैं। हालांकि यह गांव 5 बड़े-बड़े पहाड़ों के बीच स्थित है, इसलिए यहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ‘ City of the Dead’ में कई सारी बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं और यहां काफी तहखाने भी हैं। यहां की कुछ इमारतें चार मंजिला भी हैं।

मृत शरीर को बिल्डिंग के हर मंजिले पर जलाया जाता है। यहां गांव में करीब 99 बिल्डिंग हैं और माना जाता है कि 16वीं शताब्दी से ही यहां मृत शरीरों को जलाया जाता है। यहां रहने वाले स्थानीय लोगों को मानना है कि जो कोई भी इन इमारतों में जाता है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता। इसी मान्यता की वजह से इस गांव में कोई टूरिस्ट भी नहीं जाता। हालांकि यहां मौसम भी पल-पल बदलता रहता है जिसकी वजह से कई लोग यहां आने से कतराते हैं।

गांव की बड़ी आबादी का मानना है कि 18वीं शताब्दी में इन बिल्डिंग में घर के बीमार सदस्यों को रखा जाता था। इन सदस्यों को बिल्डिंग में ही समय-समय पर खाने-पीने का सामान दिया जाता था। लेकिन इन बीमार लोगों को मरने तक इस बिल्डिंग से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी।

इस गांव को लेकर अब तक कई सारे रिसर्च हुए हैं। रिसर्च में यह पाया गया है कि गांव में शवों को लकड़ी के बक्शे में जलाया जाता है। इन बक्शों का आकार नाव की तरह होता है। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि नाव, आत्मा को स्वर्ग में पहुंचने में मदद करती है। इतना ही नहीं गांव के सभी अंडरग्राउंड के पास एक कुआं पाया गया है। कहा जाता है कि जब कभी यहां किसी के शव को जलाया जाता है तो उसके रिश्तेदार इस कुएं में सिक्के भी फेंकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App