शरीर से बदबू आने की शिकायत के बाद कुछ यात्रियों को विमान से उतार देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एयरलाइन्स के विमान से तीन Jewish यात्रियों को इसलिए उतार दिया गया क्योंकि प्लेन में बैठे सह यात्रियों ने क्रू मेंबरों से शिकायत की थी कि उनके शरीर से बदबू आ रही है। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि योसी एडलर उनकी पत्नी जेनी और उनकी 19 महीने की बेटी मीयामी में छुट्टियां बीता कर बीते बुधवार (23-01-2019) को अपने घर लौट रहे थे लेकिन फ्लाइट में उनसे कहा गया कि इमरजेंसी की वजह से उन्हें इसी वक्त विमान से उतरना पड़ेगा।

जब एड्लर को विमान से निकाले जाने की वजह के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे यहूदियों के खिलाफ बताया। एड्लर और उनके परिवार का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एड्लर अपनी पत्नी और बेटे के साथ एयरपोर्ट पर इधर-उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में सामान भी है और यह परिवार काफी परेशान है। एड्लर अपनी 19 महीने की छोटी बेटी को लेकर एयरपोर्ट पर भटक रहे हैं और एयरलाइन्स के इस कदम से काफी नाराज भी हैं।

A family vacationing in Miami said they were booted from an American Airlines flight this week due to complaints about their odor.

Yossi and Jennie Adler said they were forced off a flight from Miami to Detroit on Wednesday because passengers said they smelled bad. pic.twitter.com/gzuSXZTPZG

