छूट पाने के लिए अपने विज्ञापन पर महिलाओं को पेशाब करने कह रही यह फर्नीचर कंपनी

अक्सर लोगों को डिसकाउंट में शॉपिंग करना पसंद होता है। ज्यादातर लोग उस जगह से शॉपिंग करते हैं जहां उन्हें अच्छी खासी छूट मिलती है। कंपनियां और दुकानें भी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई-नई योजनाएं और ऑफर्स लेकर आते हैं, ताकि उनके सामान की बिक्री हो सके। नई और अलग योजनाओं के जरिए ग्राहकों की संख्या बढ़ाई जाती है। ऐसा ही कुछ कर रही है नीदरलैंड स्थित फर्नीचर कंपनी आइकिया (IKEA)। एक स्वीडिश मैगजीन में आइकिया ने बेहद ही विचित्र विज्ञापन दिया है। कंपनी मैगजीन के एक पेज पर महिलाओं से पेशाब करने की अपील कर रही है।

कंपनी की ओर से दिए गए विज्ञापन में कहा गया है कि इसमें पेशाब करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। विज्ञापन में कहा गया है कि अगर आप इसमें पेशाब करती हैं और आप प्रेगनेंट हैं तो आपको पालने की खरीदारी में डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ में यह भी लिखा है, ‘यह विज्ञापन एक तरह का प्रेगनेंसी टेस्ट भी है। इस खास एरिया में पेशाब कीजिए और इंतजार कीजिए। अगर आपक प्रेगनेंट हैं तो आपको यहां एक सरप्राइज मिलेगा।’

एडवीक (ADWEEK) के मुताबिक आइकिया के विज्ञापन में एक स्ट्रिप मौजूद है जो एक तरह का प्रेगनेंसी टेस्टर है। इस ऐड में उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसे घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। घर में ही अगर कोई महीला प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तब टेस्ट स्ट्रिप का रंग बदल जाता है। उसी तरह से आइकिया (IKEA) के विज्ञापन में भी अगर कोई महिला गर्भवती है तब उस स्ट्रिप का रंग बदल जाएगा और महिला को 7760 रुपए की कीमत वाला पालना 3800 रुपए में मिलेगा। हालांकि विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या गर्भवती महिला को छूट का लाभ लेने के लिए मैगजीन के उस पेज को अपने साथ लेकर स्टोर जाना होगा या नहीं? आइकिया का यह विज्ञापन इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कुछ लोग इसे क्रिएटिव बता रहे हैं तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं।

As a pregnant person I cannot tell if I am disturbed by this or not. But I also have terrible feelings toward Ikea because they screwed up my nursery bookcase delivery multiple times until I had to cancel.

— Ashlee P (@PostAshlee) January 9, 2018