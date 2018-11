दुनियाभर में कुछ देश ऐसे हैं जो अपने खान-पान को लेकर खासे मशहूर हुए। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां मांसाहार खासा लोकप्रिय आहार रहा है। हालांकि इस मामले में स्वीडिश म्यूजियम में रखे मांसाहार को लेकर जो खबरें सामने आईं हैं वह खासी चौंकाने वाली हैं। खबरों के मुताबिक इस मुल्क में बकायदा खाने का अनुठा म्यूजियम खोला गया। ‘Disgusting Food Museum’ नाम के इस स्वीडिश फूड म्यूजियम में पनीर लगे हुए कीड़े, भेड़ की आंख का जूस, चूहों से बनी शराब और कोबरा का दिल रखा गया। म्यूजियम में रखे ये पकवान कुछ लोगों को काफी लजीज लग सकते हैं, मगर काफी संख्या में लोग म्यूजियम में रखे गए व्यंजनों पर चौंक गए।

म्यूजियम सैमुअल वेस्ट ने दक्षिणी स्वीडिश शहर के माल्मो में एक पुराने बूचड़खाने में तीन महीने के लिए खोला गया है। मामले में म्यूजियम के डायरेक्टर एंड्रियास अहरेंस का कहना है कि घृणा हमेशा व्यक्तिपरक होती है, क्योंकि यह हमारे बड़े होने के साथ आती है। यह एक तरह का प्रवचन होता है। अहरेंस के मुताबिक अगर हम किसी चीज के साथ बड़े होते हैं तो हमें उसमें कुछ बुरा नहीं लगता। म्यूजियम खरगोशों के सिर का पकवान भी रखा गया है।

Shock the senses. Gastronomic explorers are warned on entry to the “Disgusting Food Museum”: the exhibit is not for the squeamish. But, conveniently, the entry ticket is — a sickness bag pic.twitter.com/R8MtRM3NfU

