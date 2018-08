अगर कोई आपसे यह सवाल करे कि ‘चीन की दीवार किस देश में स्थित है?’.. जाहिर है इस आसान से सवाल के जवाब में आप तपाक से बोल उठेंगे ‘चीन’। लेकिन यहीं सवाल जब एक बीए पास महिला से पूछा गया तो जवाब देने में उसके पसीने छूट गए। जी हां, भारत में चलने वाले पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) के तर्ज पर ही तुर्की में चल रहे एक शो Who Wants To Be A Millionaire? में यह वाकया पेश आया है। शो के होस्ट ने शो के दौरान 26 साल की महिला प्रतिभागी सू अहान से पूछा कि चीन की दीवार किस देश में स्थित है? इस सवाल को सुनकर अर्थशास्त्र से ग्रेजुएट यह महिला बंगले झांकने लगी। इसके बाद महिला को शो के होस्ट ने इस सवाल का जवाब देने के लिए चार ऑप्शन दिये। जिसमें चीन, भारत, साउथ कोरिया और जापान शामिल थे।

हरियेट डेली न्यूज के मुताबिक इस्तानबुल की रहने वाली यह महिला इसके बावजूद भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद इस महिला ने कहा कि वो इस सवाल का जवाब जानती हैं लेकिन कन्फर्म होने के लिए जनता की राय लेना चाहती हैं। इस तरह इस सवाल का जवाब देने के लिए महिला ने अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह भी है कि शो में मौजूद दर्शकों में से सिर्फ 51प्रतिशत दर्शकों ने ही इस सवाल के जवाब में चीन को चुना। जबकि एक चौथाई लोगों ने यह समझा की चीन की दीवार भारत में स्थित है।

लेकिन सू अहान दर्शकों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुईं। जी हां, इस बार इस महिला ने अपनी दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और अपने फ्रेंड को फोन घुमाया। सू अहान के दोस्त ने उन्हें बतलाया कि चीन की दीवार चीन में स्थित है। इसके बाद इस महिला ने कंप्यूटर स्क्रीन पर चीन का ऑप्शन चुन कर अपने सवाल का जवाब दिया। एक आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाने पर लोगों ने इस महिला की सोशल मीडिया पर खूब खिंचाई की है। हालांकि इस महिला ने उसकी खिंचाई कर रहे लोगों को जवाब देते हुए कहा कि ‘मैं जब चाहूं अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हूं।’ हालांकि शो के दौरान एक सवाल के जवाब में सू अहान किसी तुर्की गाने के कंपोजर का नाम नहीं बतला सकी और शो से बाहर हो गईं।

