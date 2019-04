भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरभ गांगुली की लोकप्रियता लोगों के बीच काफी है। लेकिन हिन्दुस्तान के बाहर एक ऐसा देश भी है जो सौरभ गांगुली से इतना प्रभावित है कि उसने अपने एक ड्रिंक का नाम गांगुली के नाम पर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। यहां के एक मशहूर रेस्टोरेंट ने अपनी एक स्पेशल ड्रिंक का नाम ‘फेरल गांगुली मैंगो लासी’ रखा है। दरअसल ‘फेरल गांगुली मैंगो लासी’ एक खास तरह की बियर है। इस रेस्टोरेंट में इस बियर की काफी डिमांड भी है। रेस्टोरेंट ने अपने बियर के मेन्यू में Smooth Hoperators के सेक्शन में इसे स्थान दिया है।

भरत सुंदरसन नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस रेस्टोरेंट के मेन्यू की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तस्वीर को डालने के बाद उन्होंने लिखा कि ‘मैं हमेशा सोचता था कि ऑस्ट्रेलिया में वो लोग सौरभ गांगुली को पसंद नहीं करते…लेकिन यहां तो वो उन्हें हर संभव सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने अपने बियर का नाम गांगुली के नाम पर रखा है। मुझे उम्मीद है कि सौरभ गांगुली इस बारे में जानते होंगे।’

I always thought they didn’t like @SGanguly99 much here in Australia. But they instead have paid him the highest Aussie honour possible by naming a beer after him & even marking it as a smooth “hopetator” Must have been all those hugs to Ponting @cricbuzz #Ipl2019 @DelhiCapitals pic.twitter.com/Vymtdy6Uue

— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) April 20, 2019