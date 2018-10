वीडियो: घर में घुस आया भूखा हाथी, चावल के बाद खा गया फर्टिलाइजर!

संस्कृत की एक प्रसिद्ध सूक्ति है, बुभुक्षितं किं न करोति पापं। इस सूक्ति का अर्थ है कि भूखा कौन सा पाप नहीं करता है। कुछ ऐसा ही वाकया तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में रविवार (21 अक्टूबर) को देखने को मिला। दरअसल खाने की तलाश करता हुआ हाथियों का एक समूह इंसानी बस्ती की तरफ निकल आया। जब हाथियों का झुंड गांव में आया तो ज्यादातर गांव वाले सो ही रहे थे। लेकिन हाथियों की चहल—पहल से जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने शोर मचाकर हाथियों को भगाया। बाद में पता चला कि हाथी उनके घर से चावल के साथ ही खाद भी खा गए थे।

दरअसल खाने की तलाश करते हुए रविवार (21 अक्टूबर) की अलसुबह भूखे हाथियों का झुंड तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के थड़गम गांव में आ गया था। लोगों के डराने के बावजूद भूखे हाथी ने पेट भरकर चावल खाया। लेकिन जब चावल खाकर भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने घरों में रखे हुए खाद के बोरों को भी फाड़ दिया और खाद को ही खाना शुरू कर दिया। इसी बीच किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया।

#WATCH: An elephant entered a house in Coimbatore’s Thadagam, in search of food, this morning and ate rice & fertilisers kept in bags. The elephant later left from the spot after multiple attempts by the villagers to make it go away. #TamilNadu pic.twitter.com/rcLOAz7iFB

— ANI (@ANI) October 21, 2018