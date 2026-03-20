Mar 20, 2026

ऐसे 7 हैरान कर देने वाले तथ्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे

Archana Keshri

हमारे दिमाग में कभी-कभी ऐसे तथ्य बैठ जाते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन जो हम कभी भूल नहीं पाते। ये तथ्यों का संसार इतना अजीब और मजेदार होता है कि पढ़ते ही आपकी रुचि बढ़ जाती है।

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सिंगल स्पेगेटी स्ट्रैंड का नाम

आप सोचते होंगे कि स्पेगेटी की एक नुक्ति को भी 'स्पेगेटी' ही कहते हैं। लेकिन असल में, एक स्ट्रैंड को 'स्पेगेटो' कहा जाता है।

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हैशटैग का असली नाम

सोशल मीडिया पर हर जगह इस्तेमाल होने वाला यह चिन्ह '#', जिसे हम हैशटैग या पाउंड कहते हैं, वास्तव में 'ऑक्टोथॉर्प' कहलाता है।

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जीन्स की छोटी पॉकेट का उद्देश्य

वो छोटी पॉकेट जो आपकी जीन्स में बनी होती है, सिर्फ सिक्कों के लिए नहीं थी। असल में इसे पॉकेट वॉच रखने के लिए बनाया गया था।

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कौओं के 'शोक समारोह'

कौए सिर्फ आवाज करने वाले पक्षी नहीं हैं। वे अपने मृत साथियों के लिए असल में शोक करते हैं और इकट्ठा होकर उन्हें याद करते हैं।

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किंग ऑफ हार्ट का अनोखा तथ्य

ट्रंप कार्ड में किंग ऑफ हार्ट वह अकेला राजा है जिसकी मूंछ नहीं है।

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मृत व्यक्ति के शरीर में रेज की प्रतिक्रिया

यह अजीब लगता है, लेकिन मृत व्यक्ति को भी गूजबंप्स हो सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद भी मांसपेशियां सिकुड़ती रहती हैं।

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खिड़की से बाहर फेंकने का वैज्ञानिक नाम

किसी को खिड़की से बाहर फेंकने की क्रिया का असली नाम है 'डेफेनेस्ट्रेशन'।

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