दिखने में शांत लेकिन बेहद खतरनाक हो सकता है गोरिल्ला, जानिए कारण

सिल्वरबैक का जबड़ा खोपड़ी तक तोड़ सकता है

सिल्वरबैक गोरिल्ला के जबड़े में अत्यधिक दबाव (Jaw Pressure) होता है। उनके सिर में मौजूद टेम्पोरालिस (Temporalis) मांसपेशियां बहुत विकसित होती हैं, जो उन्हें कठोर वनस्पति चबाने की क्षमता देती हैं। जरूरत पड़ने पर उनका जबड़ा हड्डी तक को नुकसान पहुंचा सकता है। यह ताकत उन्हें न केवल भोजन के लिए बल्कि रक्षा के लिए भी सक्षम बनाती है।