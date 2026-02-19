बिना भोजन के एक साल तक जीवित रह सकता है बिच्छू, छह दिन तक रोक सकता है सांस, वैज्ञानिकों ने बताए कारण

Feb 19, 2026
धरती पर ऐसे कई जीव हैं जो अपनी अनोखी क्षमताओं के कारण वैज्ञानिकों को आज भी चौंकाते हैं। इन्हीं में से एक है बिच्छू। कठोर रेगिस्तानी इलाकों से लेकर पथरीले जंगलों तक, बिच्छू उन जीवों में शामिल है जो बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार बिच्छू अपनी खास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर 'बुक लंग्स' (Book Lungs) की मदद से छह दिनों तक सांस रोक सकता है। जरूरत पड़ने पर यह अपनी श्वसन गति को बेहद धीमा कर देता है, जिससे ऑक्सीजन की खपत कम होती है और ऊर्जा की बचत होती है। यही वजह है कि यह लंबे समय तक बंद जगहों या कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है।
बिच्छू का मेटाबॉलिज्म (चयापचय) बहुत धीमा होता है। इसी कारण यह महीनों तक बिना भोजन के रह सकता है। कुछ प्रजातियों में यह क्षमता इतनी अधिक होती है कि वे लगभग एक साल तक बिना खाए भी जीवित रह सकती हैं। ऊर्जा बचाने के लिए ये अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं।
बिच्छू की एक और अद्भुत विशेषता है कि वह पराबैंगनी (UV) रोशनी में नीला-हरा चमकता है। यह फ्लोरोसेंस उसके बाहरी कंकाल (एक्सोस्केलेटन) में मौजूद विशेष रसायनों के कारण होता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी यह शोध कर रहे हैं कि यह चमक किस उद्देश्य से होती है, क्या यह सुरक्षा तंत्र है या संचार का माध्यम।
जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि बिच्छू 40 करोड़ (400 मिलियन) वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। पुराजीव वैज्ञानिकों ने Silurian Period (सिल्यूरियन काल) के जीवाश्मों में बिच्छुओं के प्रमाण खोजे हैं, जो दर्शाता है कि यह जीव पृथ्वी के सबसे पुराने अरैक्निड (Arachnid) वंशों में
रेगिस्तान की तपती गर्मी हो या भोजन की कमी, बिच्छू ने समय के साथ खुद को इस तरह ढाला है कि वह लगभग हर चुनौती का सामना कर सके। उसकी शारीरिक संरचना, धीमा मेटाबॉलिज्म और अनुकूलन क्षमता उसे प्रकृति के सबसे मजबूत जीवों में शामिल करती है।
बिच्छू न सिर्फ एक खतरनाक जीव है, बल्कि विकास और अनुकूलन (Evolution & Adaptation) का एक जीवंत उदाहरण भी है, जो लाखों वर्षों से धरती पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है।
