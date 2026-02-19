बिना भोजन के एक साल तक जीवित रह सकता है बिच्छू, छह दिन तक रोक सकता है सांस, वैज्ञानिकों ने बताए कारण

6 दिन तक सांस रोकने की क्षमता

वैज्ञानिकों के अनुसार बिच्छू अपनी खास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर 'बुक लंग्स' (Book Lungs) की मदद से छह दिनों तक सांस रोक सकता है। जरूरत पड़ने पर यह अपनी श्वसन गति को बेहद धीमा कर देता है, जिससे ऑक्सीजन की खपत कम होती है और ऊर्जा की बचत होती है। यही वजह है कि यह लंबे समय तक बंद जगहों या कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है।