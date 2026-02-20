डायनासोर के युग से भी पहले से धरती पर रह रहे हैं कॉकरोच, इनको खत्म करना है बहुत मुश्किल, जानिए वैज्ञानिक वजह

कॉकरोच को देखकर ज्यादातर लोगों को घिन आती है। लेकिन विज्ञान की नजर में यह पृथ्वी के सबसे सक्सेसफुल जीवों में से एक हैं। ये न सिर्फ करोड़ों साल से अस्तित्व में हैं, बल्कि उन घटनाओं से भी बच गए जिनमें पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां खत्म हो गईं।