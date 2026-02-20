Feb 20, 2026

डायनासोर के युग से भी पहले से धरती पर रह रहे हैं कॉकरोच, इनको खत्म करना है बहुत मुश्किल, जानिए वैज्ञानिक वजह

Archana Keshri

कॉकरोच को देखकर ज्यादातर लोगों को घिन आती है। लेकिन विज्ञान की नजर में यह पृथ्वी के सबसे सक्सेसफुल जीवों में से एक हैं। ये न सिर्फ करोड़ों साल से अस्तित्व में हैं, बल्कि उन घटनाओं से भी बच गए जिनमें पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां खत्म हो गईं।

Source: pixabay

नेचुरल सेलेक्शन के सिद्धांत को समझाने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि प्रकृति सुंदरता को नहीं, बल्कि एडेप्टेबिलिटी को इनाम देती है। कॉकरोच इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं।

Source: pixabay

कॉकरोच, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से Blattodea कहा जाता है, पृथ्वी पर लगभग 30 करोड़ (300 मिलियन) सालों से मौजूद हैं। यानी वे डायनासोर के आने से भी करीब 10 करोड़ साल पहले इस धरती पर थे। इतिहास में आए कई महाविनाश उनके सामने टिक नहीं पाए।

Source: pixabay

किन-किन आपदाओं से बच निकले कॉकरोच?

पर्मियन महाविलुप्ति (Permian Mass Extinction) – लगभग 25.2 करोड़ वर्ष पहले, जब पृथ्वी की 90% से अधिक प्रजातियां खत्म हो गईं। वह एस्टेरॉयड टक्कर जिसने डायनासोर का अंत किया।

Source: unsplash

कई हिमयुग (Ice Ages), बड़े जलवायु परिवर्तन, और आज की ह्यूमन सिविलाइजेशन, जहां असंख्य प्रजातियां विलुप्त (extinct) हो गईं, वहां कॉकरोच लगातार बने रहे।

Source: pixabay

सिर कटने के बाद भी कैसे जिंदा रहते हैं?

यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन कॉकरोच सिर कटने के बाद भी कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं, वे इंसानों की तरह नाक से नहीं, बल्कि शरीर के किनारों पर मौजूद छोटे छिद्रों (spiracles) से सांस लेते हैं।

Source: unsplash

उनके शरीर में विकेंद्रीकृत तंत्रिका तंत्र (Decentralized Nerve Ganglia) होता है, यानी हर काम के लिए दिमाग पर निर्भरता नहीं होती।

Source: pixabay

सिर कटने के बाद वे भूख या खून बहने से नहीं, बल्कि पानी की कमी (dehydration) से मरते हैं। दिमाग के बिना भी उनके शरीर की मूल क्रियाएं कुछ समय तक चलती रहती हैं।

Source: unsplash

क्या सच में वे न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी बच सकते हैं?

इन्हें लेकर एक धारणा ये भी प्रचलित है कि परमाणु विस्फोट के बाद केवल कॉकरोच ही बचेंगे। हालांकि वे पूरी तरह 'इम्मोर्टल' नहीं हैं, लेकिन वे इंसानों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक रेडिएशन सहन कर सकते हैं।

Source: pixabay

क्यों?

रेडिएशन तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं (cells) को अधिक नुकसान पहुंचाता है। कॉकरोच की कोशिकाएं तुलना में धीमी गति से विभाजित होती हैं, इसलिए वे अधिक रेडिएशन झेल पाते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का परिणाम है।

Source: unsplash

वैज्ञानिक संस्थानों जैसे नेशनल ज्योग्राफिक और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के अनुसार, कॉकरोच की जीवित रहने की क्षमता का कारण उनका सिंपल लेकिन हायली इफेक्टिव बायोलॉजिकल ढांचा है।

Source: unsplash

